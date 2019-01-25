Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydili Açıklaması

AK Parti ilçe teşkilatı tarafından düzenlenen aday adayları buluşması toplantısında konuşan Karaköprü
Belediye Başkanı Metin Baydilli, 31 Mart'ta kazananın Metin Baydilli değil Karaköprü'nün olacağını söyledi.
Karaköprü'de AK Parti Genel Merkezi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
tarafından 31 Mart seçimleri için yeniden Belediye Başkanı adayı olarak gösterilen mevcut Başkan Metin Baydilli, AK Parti ilçe teşkilatı tarafından düzenlenen aday adayları buluşması toplantısında aday adaylarıyla bir araya gelerek birlik ve beraberlik mesajları verdi.
Toplantıya Ak Parti Şanlıurfa
İl Başkanı Bahattin Yıldız
, AK Parti MKYK Üyesi Vildan Polat
, AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zeynel Abidin Beyazgül
, ilçe başkanları, teşkilat üyeleri ve AK Parti Karaköprü Belediye Başkan aday adayları da katıldı.
Toplantıda konuşan Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli adayların Şanlıurfa'ya hayırlı olmasını dilerken, aday adayları ve tüm teşkilatın çalışmalarıyla 31 Mart'ta sandıkları patlatacaklarına inandıklarını kaydetti. Baydilli, "AK Parti çatısı altında hizmet etmeye aday olan tüm aday adayı kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Şunun bilinmesini isterim ki 31 Mart'ta burada kazanan Metin Baydilli değil Karaköprü olacaktır. Hizmetin devamı ve artması için inşallah Büyükşehir ve tüm ilçelerimizde yüksek bir oy alarak seçilecek ve koordinasyon içerisinde Şanlıurfa'ya hizmet edeceğiz. Şanlıurfa Güneydoğu'nun barajı olarak çok daha iyi yerlere gelmeyi hak ediyor. İnşallah biz de Şanlıurfa'mızın daha iyi yerlere gelmesi için canla başla çalışacağız. Bugün burada bizleri yalnız bırakmayan ve desteğini gösteren belediye başkan adaylarımıza teşekkür ediyorum" dedi.
AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız, Karaköprü' deki aday adaylarının birlik içerisinde bulunmasının kendilerini mutlu ettiğini aktararak, "Adaylarımız Cumhurbaşkanımız tarafından belirlendi. Bu saatten sonra bizlere ve aday adaylarımıza düşen onları desteklemek ve yardımcı olmaktır. Bu hizmet devamlı sürecek bir hizmettir ve burada hiçbirimizin şahsi hesaplarımızın davanın önüne geçmemesi gerekir. Aday adaylarımıza kapılarımız her zaman açıktır ve partimize katkıda bulunmaya devam etmelerini bekliyoruz" diyerek tüm katılımcılara teşekkür etti.
Toplantının ardından Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, davete icabet eden tüm aday adaylarına ve davetlilere teşekkür etti. - ŞANLIURFA