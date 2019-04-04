Son Dakika Haberleri: Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydili Mazbatasını Aldı

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydili Mazbatasını Aldı

23 dakika önce

31 Mart yerel seçimlerinde önemli bir başarılı elde ederek yeniden Karaköprü Belediye Başkanı seçilen Metin Baydilli mazbatasını alarak göreve başladı.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydili Mazbatasını Aldı, System.String[]
31 Mart yerel seçimlerinde önemli bir başarılı elde ederek yeniden Karaköprü Belediye Başkanı seçilen Metin Baydilli mazbatasını alarak göreve başladı.

31 Mart yerel seçimlerinde yüzde 56.70 oy alarak yeniden Karaköprü Belediye Başkanlığına seçilen Metin Baydilli Karaköprü İlçe Seçim Kurulunda mazbatasını alarak göreve başladı. 5 yıl boyunca Karaköprü'ye en iyi hizmeti getireceklerini belirten Baydilli, "Her zaman dile getirdiğim gibi Karaköprü Belediyesi olarak biz büyük bir aileyiz. Karaköprü için mücadele ettik, hizmet ettik ve ilçemizi birlikte ilmek ilmek dokuduk. Bunun sonucunda da tekrar ilçemize hizmet etme görevine nail olduk. Yaklaşık iki aydır sahada gezdik, çalıştık ve vatandaşlarımıza yaptıklarımızla birlikte yeni projelerimizi anlattık. Kıymetli Karaköprülü vatandaşlarımız bize inandı, bu görevi tekrar emanet etti. Biz de bundan sonra çok daha fazla çalışacağız, uğraşacağız. Tüm mesai arkadaşlarımızla birlikte ilçemize hizmet edeceğiz. Ben desteklerinden dolayı tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 05:37 Kaynak: İHA

Metin Baydilli, Karaköprü, Politika
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