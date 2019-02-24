Son Dakika Haberleri: Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli Fuarı Gezdi

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli Fuarı Gezdi

47 dakika önce

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ilçede açılan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarını ziyaret ederek tüm stantları gezdi.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli Fuarı Gezdi, System.String[]
Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ilçede açılan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarını ziyaret ederek tüm stantları gezdi.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ilçedeki fuar merkezinde açılan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nı ziyaret etti.Baydilli fuardaki tüm stantları tek tek gezerek fuar için farklı şehirlerden gelen işletmecilere hayırlı kazançlar dilerken Baydilli'ye fuar ziyaretinde belediye meclis üyeleri de eşlik etti.

Fuara katılım gösteren firma ve şahısların stantlarını gezerek sohbet eden Baydilli, fuara gelen vatandaşların da taleplerini dinledi. Baydilli Harran Üniversitesinin geliştirdiği elektrikli aracı denerken, Şanlıurfa'da yetiştirilen çoban köpeklerinin bulunduğu standı ziyaret ederek bilgi aldı.

Şanlıurfa'nın bir tarım kenti olduğunu kaydeden Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Şanlıurfa'da tarım ve hayvancılık fuarının açılmasının önemli olduğunu dile getirerek, "Şanlıurfa'mız inşallah sulama anlamında sıkıntılarını giderdiğinde sadece Türkiye'de değil tüm dünyada tarım şehri olarak anılacaktır. İlimizde her sene tarım fuarı açılması ve tarımda olan yeniliklerin, farklılıkların, teknolojinin burada sergilenmesi hem çiftçilerimizin yenilikleri görmesi hem de sektörün kazancı için önemlidir. Tabi çiftçilerimizin burada gördükleri yenilikleri kullanarak daha iyi verim elde etmesi için de fuarcılık çok önemlidir. Bu fuarda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 05:22 Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Metin Baydilli, Karaköprü, Güncel
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