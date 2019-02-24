Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli Fuarı Gezdi

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Komşu Aileler Arasında Taşlı, Bıçaklı, Sopalı Kavga! Yaralılar Var

Metrobüs Duraklarında Bir İlk! Hem Spor Yapıp Hem Telefonlarını Şarj Ettiler