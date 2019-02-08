Karaköprü Belediyesi'nden Kan Bağışına Destek

Karaköprü Belediyesi Türk Kızılayı ile ortaklaşa olarak sosyal farkındalık oluşturma adına kan bağışı kampanyası gerçekleştirdi.

Karaköprü Belediyesi Türk Kızılayı ile ortaklaşa olarak sosyal farkındalık oluşturma adına kan bağışı kampanyası gerçekleştirdi.



Karaköprü Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Türk Kızılayı Şanlıurfa Şubesi ortaklaşa olarak kan bağışı kampanyası düzenledi. Kampanyaya Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, AK Parti Karaköprü İlçe Başkanı Ahmet Aksoy, belediye meclis üyeleri, teşkilat üyeleri ve belediye personelleri de destek verdi.



Karaköprü Belediyesi taziye evinde kurulan kan bağışı standına belediye personeli ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli de kan vererek kampanyayı destekledi. Bağışlanan kanın hiç tanımadığınız bir vatandaşın hayatını kurtarabileceğini belirten Baydilli, "Kanın tek ham maddesi insanoğlunun kendisidir. Birçok insanımız başına gelen olaylardan dolayı kan yetersizliğinden dolayı hayatını kaybediyor. Yani kan vermek bir insanın hayatını kurtarmak kadar önemlidir. Biz burada kan bağışı kampanyası yaparak hem kan vermeye duyarlı bir belediye olduğumuzu göstermek hem de insanlarımızı da kan vermeye teşvik etmeyi amaçladık. Burada kampanyayı destekleyip kan veren herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, kan bağışının ardından bir süre kan bağışına gelen personel ve vatandaşlarla sohbet edip duyarlılıkları için teşekkür etti. - ŞANLIURFA

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