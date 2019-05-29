Karaköprü Belediyesi'ne 2 milyon liralık geri dönüşüm hibesi

Karaköprü Belediyesine GAP Bölge İdaresi tarafından geri dönüşüm ve atık yağ toplama projesinde kullanmak üzere 2 milyon liralık araç ve teçhizat hibesi yapıldı.

Karaköprü Belediyesine GAP Bölge İdaresi tarafından geri dönüşüm ve atık yağ toplama projesinde kullanmak üzere 2 milyon liralık araç ve teçhizat hibesi yapıldı.



Karaköprü Belediyesi çevreyi korumak ve ekonomiye kazandırmak amacıyla başlattığı geri dönüşüm ve atık yağ toplama projesine GAP Bölge İdaresinden destek geldi. Karaköprü Belediyesi Çevre Koruma Birimi tarafından yürütülen projede kullanılmak üzere 2 milyon liralık hibe desteği verilirken, bu hibeyle ambalaj atığı toplama aracı, forklift, atık yağ toplama kutuları, katı atık ve kağıt toplama kutuları ile farklı mekanlara yerleştirilmek üzere pil toplama kutuları alındı. Araçların ve malzemelerin teslim programına Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli de katılarak, araçları ve malzemeleri incelerken, malzemeler ve kullanımları hakkında bilgi aldı. Bu projede amaçlarının daha temiz bir Karaköprü ve daha güzel bir çevreyi gelecek nesillere kazandırmak ve ekonomiye katkı sağlamak olduğunu belirten Baydilli, "Biz Karaköprü Belediyesi olarak başlattığımız geri dönüşüm projesiyle birlikte çevredeki atıklardan kaynaklanan her türlü kirliliği gidermek ve temiz bir çevre oluşturmak adına bir örnek oluşturmuş olacağız. Bu projemize GAP İdaresi Başkanlığı da sağ olsunlar çok önemli destek verdiler. Oradan aldığımız 2 milyon liralık destek geri dönüşüm projemize katkıda bulundu ve gerek araç gerekse malzeme katkısı vererek projemizin en iyi şekilde faaliyete geçmesi sağlandı. GAP idaresine verdikleri destek için çok teşekkür ediyorum. Bu projeyle birlikte hem çevrenin kirli atıklardan arınarak temizlenmesini hem de topladığımız atıkları geri dönüşüme kazandırarak ekonomiye katkı sağlamayı hedefliyoruz. İnşallah biz her zaman daha güzel bir Karaköprü'yü ve çevreyi vatandaşlarımıza sunmak için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.



Baydilli, araçları ve malzemeleri teslim eden GAP Bölge İdaresi Başkanlığı Çevre Kültür ve Turizm Genel Koordinatörü M. Suphi Özer'e ve Çevre Koordinatörü Necmettin Cevheri'ye plaket takdim etti. - ŞANLIURFA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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