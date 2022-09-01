Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 12 Eylül 'de başlayacak eğitim sezonu öncesi öğrencilerin temiz bir ortamda eğitim görmesi için ilçedeki okullarda kapsamlı bir temizlik ve dezenfekte çalışması başlatıldı.

Kaynak: AA

12 Eylül Darbesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'daki okullarda temizlik zamanı - Son Dakika

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