Şanlıurfa'daki okullarda temizlik zamanı - Son Dakika
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Şanlıurfa'daki okullarda temizlik zamanı

01.09.2022 13:25
Şanlıurfa'daki okullarda temizlik zamanı

Karaköprü Belediyesi, okullarda temizlik ve dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.

Karaköprü Belediyesi, okullarda temizlik ve dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 12 Eylül'de başlayacak eğitim sezonu öncesi öğrencilerin temiz bir ortamda eğitim görmesi için ilçedeki okullarda kapsamlı bir temizlik ve dezenfekte çalışması başlatıldı.

Ekipler, sınıflar ve koridorlarda dezenfekte çalışmaları gerçekleştirirken, özellikle okul bahçesi ve merdivenler deterjanlı suyla yıkadı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Alibaba İlkokulu Müdürü Özgür Candemir, eğitim öncesinde yapılan çalışmaların önemine dikkati çekerek, ilgililere teşekkür etti.

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Kaynak: AA

12 Eylül Darbesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'daki okullarda temizlik zamanı - Son Dakika

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