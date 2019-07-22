Son Dakika Haberleri: Karaköprü Belediyesi Yüzme Havuzu hizmete sunuldu
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Karaköprü Belediyesi Yüzme Havuzu hizmete sunuldu

30 dakika önce

Karaköprü Belediyesi sosyal tesislerindeki yüzme havuzu faaliyete geçirilerek vatandaşların hizmetine sunuldu.

Karaköprü Belediyesi Yüzme Havuzu hizmete sunuldu, System.String[]
Karaköprü Belediyesi sosyal tesislerindeki yüzme havuzu faaliyete geçirilerek vatandaşların hizmetine sunuldu.

Karaköprü Belediyesi vatandaşların yüzme havuzu taleplerine karşılık olarak eksiği karşılamak için mesire alanında bulunan Karaköprü Belediyesi sosyal tesislerinde bulunan havuzu vatandaşların hizmetine sundu. Sıcak havalarda serinlemek isteyen vatandaşlar ve çocuklar havuza yoğun ilgi gösterirken, herhangi bir boğulma olayına anında müdahale için 2 tane cankurtaran da havuzda hazır bekletiliyor.

Herkesin havuza girebilmesi için Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'nin talimatıyla havuz giriş fiyatları cüzi miktarda tutulurken, 12 yaş altı çocuklardan 5 lira ve 12 yaş üstünde ise 10 lira ücret alınıyor. Atakent Mahallesi mesire alanında buluna Karaköprü Belediyesi sosyal tesislerindeki yüzme havuzu 10.00-19.00 saatleri arasında hizmet veriyor. - ŞANLIURFA
Karaköprü, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 07:14 Kaynak: İHA
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