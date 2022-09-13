Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla ilk, orta ve lise düzeyindeki okullarda kantinlerde kontroller yaptı.

Kaynak: AA

Zabıta, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da okul kantinleri denetlendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.