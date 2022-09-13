Karaköprü Belediyesi zabıta ekiplerince okul kantinlerinde denetim yapıldı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla ilk, orta ve lise düzeyindeki okullarda kantinlerde kontroller yaptı.
Hijyen konusuna dikkati çeken ekipler, kantincileri gazlı içecek, çikolata ve kızartma gibi ürünler satmaması konusunda uyardı.
Yasaklı ürün satışı yapanlara idari yaptırım uygulayan zabıta ekipleri, ürünlerin son kullanma tarihlerini de kontrol etti.
Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da okul kantinleri denetlendi - Son Dakika