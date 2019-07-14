Karaköprü Belediyespor beklerle devam dedi
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Transfer çalışmalarını sürdüren Tff 3. Lig temsilcisi Karbel Karaköprü Belediyespor iç transferde takımın bekleri Hakan Albayrak ve Ramiz Ok ile sözleşme yeniledi.
Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 03:26 Kaynak: İHA
Transfer çalışmalarını sürdüren Tff 3. Lig temsilcisi Karbel Karaköprü
Belediyespor iç transferde takımın bekleri Hakan Albayrak
ve Ramiz Ok
ile sözleşme yeniledi.
Tff 3. Lig temsilcisi Karbel Karaköprü Belediyespor iddialı bir kadro kurmak için transfer çalışmalarını sürdürürken, geçen yıl takımda başarılı bir sezon geçiren sağ bek Ramiz Ok ve sol bek Hakan Albayrak ile sözleşme yeniledi. Ramiz Ok geçen sene Karaköprü Belediyespor formasıyla 26 maça çıkan sağ bek Ramiz Ok 2 gol kaydederken, 2 sezondur kırmızı siyahlı formayı giyen sol bek Hakan Albayrak ise 27 maçta oynayıp 1 gol attı.
Karaköprü Belediyespor'da iç ve dış transfer çalışmaları devam ederken, yeni sezon kampına kadar transferin büyük bir bölümünün bitirilmesi hedefleniyor. - ŞANLIURFA
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