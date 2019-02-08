Son Dakika Haberleri: Karaköprü Belediyespor' da Hedef Galibiyet

Karaköprü Belediyespor' da Hedef Galibiyet

48 dakika önce

Karbel Karaköprü Belediyespor, Erzin Belediyespor deplasmanından mutlak galibiyetle dönmeyi hedefliyor.

Karaköprü Belediyespor' da Hedef Galibiyet, System.String[]
Karbel Karaköprü Belediyespor, Erzin Belediyespor deplasmanından mutlak galibiyetle dönmeyi hedefliyor.

TFF 3. Lig 1. grupta yer alan Karbel Karaköprü Belediyespor pazar günü deplasmanda oynayacağı Erzin Belediyespor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Kırmızı siyahlı ekipte futbolcular ve teknik ekip tek hedef olarak bu deplasmandan galibiyetle dönmeyi belirledi. Geçen hafta şanssız bir yenilgi alan Karaköprü temsilcisi Erzin Belediyespor'u mağlup ederek hem mağlubiyeti telafi etmek hem de play off iddiasını sürdürmek istiyor.

Karbel Karaköprü Belediyespor 'un Erzin Belediyespor ile oynayacağı maç 10 Şubat Pazar günü saat 13.00'te başlayacak ve maçı Ankara Bölgesi Hakemi Burak Güner yönetecek. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 04:58 Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Erzin Belediyespor, Karaköprü, Spor
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