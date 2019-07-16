Karaköprü Belediyespor'dan savunmaya takviye
3 saat önce
TFF 3. Lig ekibi Karbel Karaköprü Belediyespor yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürürken savunma bölgesine 2 stoper takviyesi yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 01:34 Kaynak: İHA
TFF 3. Lig ekibi Karbel Karaköprü
Belediyespor yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürürken savunma bölgesine 2 stoper takviyesi yaptı.
TFF 3. Ligde iddalı bir kadroyla sezona başlamak isteyen Şanlıurfa
temsilcisi Karbel Karaköprü Belediyespor transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kulüp Başkanı Mustafa Aslan
ve yönetim kurulu üyeleri transfer için yoğun mesai harcarken, iddialı bir kadro oluşturmak için nokta transfer yapılması hedefleniyor. Karaköprü ekibi savunma bölgesini sağlamlaştırmak için iki tane stoper takviyesi yaptı. Geçen sezonu Kozan
Belediyespor'da geçiren 25 yaşındaki Fikret Sevilgen
ile Artvin
Hopaspor'dan 24 yaşındaki Bilal Hallaçlar
'ı kadrosuna kattı. Antalyaspor
alt yapısından yetişen Fikret Sevilgen TFF 3. Lig'de 121 maça çıkarken, Bilal Hallaçlar da TFF 1. Ligde 6, TFF 2. Ligde 13 ve TFF 3. Ligde 51 karşılaşmada forma giydi. - ŞANLIURFA
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