Son Dakika Haberleri: Karaköprü Belediyespor Erşen Çilingir'i kadrosuna kattı
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Karaköprü Belediyespor Erşen Çilingir'i kadrosuna kattı

58 dakika önce

Karbel Karaköprü Belediyespor geçen sezon Şile Yıldızspor ile etkileyici bir performans ortaya koyan tecrübeli kaleci Erşen Çilingir'i kadrosuna kattı.

Karaköprü Belediyespor Erşen Çilingir'i kadrosuna kattı, System.String[]
Karbel Karaköprü Belediyespor geçen sezon Şile Yıldızspor ile etkileyici bir performans ortaya koyan tecrübeli kaleci Erşen Çilingir'i kadrosuna kattı.

TFF 3. Lig temsilcisi Karbel Karaköprü Belediyespor yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürürken, kaleci transferi için tecrübeli bir ismi kadrosuna kattı. Geçen sezon Şile Yıldızspor ile iyi bir performans gösteren tecrübeli kaleci Erşen Çilingir'i transfer eden kırmızı siyahlı ekip kalesini güçlendirdi. - ŞANLIURFA
Türkiye Futbol Federasyonu, Karaköprü, Şile, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 05:24 Kaynak: İHA
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