Karaköprü Belediyespor Erşen Çilingir'i kadrosuna kattı
58 dakika önce
Karbel Karaköprü Belediyespor geçen sezon Şile Yıldızspor ile etkileyici bir performans ortaya koyan tecrübeli kaleci Erşen Çilingir'i kadrosuna kattı.
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 05:24 Kaynak: İHA
Karbel Karaköprü
Belediyespor geçen sezon Şile
Yıldızspor ile etkileyici bir performans ortaya koyan tecrübeli kaleci Erşen Çilingir'i kadrosuna kattı.
TFF 3. Lig temsilcisi Karbel Karaköprü Belediyespor yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürürken, kaleci transferi için tecrübeli bir ismi kadrosuna kattı. Geçen sezon Şile Yıldızspor ile iyi bir performans gösteren tecrübeli kaleci Erşen Çilingir'i transfer eden kırmızı siyahlı ekip kalesini güçlendirdi. - ŞANLIURFA
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