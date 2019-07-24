Son Dakika Haberleri: Karaköprü Belediyespor Erzurum'da kampa girdi
Son Dakika Spor Haber

Karaköprü Belediyespor Erzurum'da kampa girdi

1 saat önce

TFF 3. lig ekibi Karbel Karaköprü Belediyespor yeni sezon hazırlıkları kapsamında 2. etap kamp çalışmalarına Erzurum'da başladı.

Karaköprü Belediyespor Erzurum'da kampa girdi, System.String[]
TFF 3. lig ekibi Karbel Karaköprü Belediyespor yeni sezon hazırlıkları kapsamında 2. etap kamp çalışmalarına Erzurum'da başladı.

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren TFF 3. lig ekibi Karbel Karaköprü Belediyespor tesislerinde yaptığı 1. etap kampının ardından 2. etap için gittiği Erzurum'da çalışmalara başladı. Teknik direktör Hüseyin Dağ yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda yeni transferler ve alt yapıdan kadroya dahil edilen gençler de yer aldı. 9 Ağustos'a kadar sürecek kampta kondisyon, güç ve taktik anlamında idmanlar yapılacak.

Karbel Karaköprü Belediyespor Teknik Direktörü Hüseyin Dağ yaptığı açıklamada, "Bu dönemde yapılacak olan çalışmalar tüm sezon üzerinde etkili olacaktır. Bu yüzden takım olarak iyi bir kamp geçirip sezona hazır hale gelmek istiyoruz. Hazırlı maçlarında da takımımızın seviyesini ölçüp eksiklerimizi gidermek için uğraşacağız. İnşallah güzel bir kamp dönemiyle birlikte başarılarla dolu bir sezona giriş yapacağız" diye konuştu. - ŞANLIURFA
Türkiye Futbol Federasyonu, Hüseyin Dağ, Karaköprü, Erzurum, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 05:56 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Emre Akbaba dedesini kaybetti! Cenazeye katılamadı Messi'ye 1 maç men ve para cezası! Merih Demiral, Juventus'a galibiyeti getirdi Napoli başkanından Eljif Elmas paylaşımı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.7.2019 19:17:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karaköprü Belediyespor Erzurum'da kampa girdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]