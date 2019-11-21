Son Dakika Haberleri: Karaköprü Belediyespor hazırlıklarını sürdürüyor
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Karaköprü Belediyespor hazırlıklarını sürdürüyor

6 saat önce

Karbel Karaköprü Belediyespor pazar günü evinde oynayacağı Silivrispor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Karaköprü Belediyespor hazırlıklarını sürdürüyor, System.String[]

Karbel Karaköprü Belediyespor pazar günü evinde oynayacağı Silivrispor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.


TFF 3. lig 1. grupta mücadele eden Şanlıurfa temsilcisi Karbel Karaköprü Belediyespor ligin 14. haftasında sahasında Silivrispor'u konuk edecek. Kırmızı siyahlı ekip maç öncesi çalışmalarını sürdürürken, son haftalarda alınan kötü sonuçları telafi etmek için karşılaşmadan galip ayrılmak istiyor.


24 Ekim Pazar günü saat 13.00'te başlayacak olan karşılaşma öncesi Karbel Karaköprü Belediyespor Kulüp Başkanı Mustafa Aslan taraftarları maça davet etti. Kulüp Başkanı Aslan, "Son haftalarda istemediğimiz sonuçlar aldık, şanssız puan kayıpları yaşadık. Bu hafta Silivrispor maçında hem telafi etme adına hem de yeni bir çıkış yakalamak için kazanmak istiyoruz. Takımımız hazırlıklarını sürdürüyor, maç günü tüm hemşerilerimizi stada takımı desteklemeye davet ediyorum. İnşallah iyi bir sonuçla kazanacağız ve yeni bir çıkış yaparak üst sıralarda yer alacağız" diye konuştu.


Pazar günü Karaköprü Faruk Çelik Stadında oynanacak olan karşılaşmayı Manisa Bölgesi Hakemi Yunus Emre Çakar yönetecek. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Karaköprü, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 03:41 Kaynak: İHA
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