Karaköprü Belediyespor kupada turladı

Misli.com 3. Ligde mücadele eden Şanlıurfa ekibi Karbel Karaköprü Belediyespor Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turunda Osmaniyespor ile karşı karşıya geldi. Karaköprü Faruk Çelik Stadında oynanan karşılaşmayı Karbel Karaköprü Belediyespor 1-0 kazanarak 3. tura yükseldi. Karşılaşmaya iyi başlayan Karaköprü ekibi rakibi karşısında baskı kurarken 15. dakikada genç futbolcu Vedat Yeşilkaya'nın ceza sahası içerisinde düşürülmesi sonucu penaltı kazandı. Penaltı atışını kullanan tecrübeli forvet Hasan Ahmet Sarı topu ağlara göndererek takımını öne geçirdi. İlk yarıda Karaköprü Belediyespor ataklarını sürdürürken, bulduğu pozisyonları değerlendiremeyince ilk yarı 1-0 sona erdi.

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