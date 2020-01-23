Karaköprü Belediyespor seri peşinde - Son Dakika
Son Dakika Spor Karaköprü Belediyespor seri peşinde - Son Dakika Spor

Karaköprü Belediyespor seri peşinde

7 saat önce

Karbel Karaköprü Belediyespor ligde 20. hafta maçında Pazar günü deplasmanda oynayacağı 68 Aksarayspor maçına hazırlanıyor.

Karaköprü Belediyespor seri peşinde, System.String[]

Karbel Karaköprü Belediyespor ligde 20. hafta maçında Pazar günü deplasmanda oynayacağı 68 Aksarayspor maçına hazırlanıyor. Kırmızı siyahlı ekip bu maçtan galip ayrılarak bir galibiyet serisine başlamak istiyor.


Tff 3. Lig 1. Grup temsilcisi Karbel Karaköprü Belediyespor ligde 20. Hafta maçında 68 Aksarayspor'a konuk olacak. Pazar günü oynanacak maç öncesi hazırlıklarını tesislerinde sürdüren Karbel Karaköprü Belediyespor'da tek hedef bu maçtan da galip ayrılarak üst sıralara tırmanmak olarak belirlendi.


Geçen hafta yeni yönetimiyle çıktığı ilk maçta grubun güçlü ekiplerinden Anagold 24 Erzincanspor'u mağlup eden Karaköprü ekibi zorlu Aksaray deplasmanında da 3 puan alarak galibiyet serisine başlamak istiyor.


Antrenmanı Karbel Karaköprü Belediyespor Kulüp Başkanı Ahmet Kenan Kayral ve yönetim kurulu üyesi Mehmet Mevlüt Keklik de takip etti.


Kulüp Başkanı Kayral yeni yönetimle ilk maçta galip geldikleri için mutlu olduklarını belirtirken, bu hafta Aksaray deplasmanında da galip gelmek ve üst sıralara tırmanmak istediklerini kaydetti.


Başkan Kayral, "Takımımız grubun güçlü ekiplerinden ve her takımı yenecek kalitededir. Biz yeni yönetim olarak mesaimizi kulübümüzün başarısı için harcıyoruz ve Şanlıurfa'yı temsil eden takımımızın şampiyon olarak üst lige tırmanması için elimizden geleni yapacağız. İnşallah pazar günü de Aksaray'da iyi bir oyunla galip gelmek istiyoruz" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Karaköprü, Aksaray, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 05:16 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Erzurumsporlu Osman Çelik'ten maç sonu Abdullah Avcı'ya gönderme
(Özel) Dünya Tuzlalı Tsubasa'nın golünü konuşuyor Evde çalınır diye 20 bin lirasını ve altınlarını yanına alan kadın, birikimini pazarda çaldırdı Son Dakika: Fatih Terim'den son dakika Arda Turan açıklaması

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2020 00:19:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Karaköprü Belediyespor seri peşinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]