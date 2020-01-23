Karaköprü Belediyespor seri peşinde

Karbel Karaköprü Belediyespor ligde 20. hafta maçında Pazar günü deplasmanda oynayacağı 68 Aksarayspor maçına hazırlanıyor. Kırmızı siyahlı ekip bu maçtan galip ayrılarak bir galibiyet serisine başlamak istiyor.



Tff 3. Lig 1. Grup temsilcisi Karbel Karaköprü Belediyespor ligde 20. Hafta maçında 68 Aksarayspor'a konuk olacak. Pazar günü oynanacak maç öncesi hazırlıklarını tesislerinde sürdüren Karbel Karaköprü Belediyespor'da tek hedef bu maçtan da galip ayrılarak üst sıralara tırmanmak olarak belirlendi.



Geçen hafta yeni yönetimiyle çıktığı ilk maçta grubun güçlü ekiplerinden Anagold 24 Erzincanspor'u mağlup eden Karaköprü ekibi zorlu Aksaray deplasmanında da 3 puan alarak galibiyet serisine başlamak istiyor.



Antrenmanı Karbel Karaköprü Belediyespor Kulüp Başkanı Ahmet Kenan Kayral ve yönetim kurulu üyesi Mehmet Mevlüt Keklik de takip etti.



Kulüp Başkanı Kayral yeni yönetimle ilk maçta galip geldikleri için mutlu olduklarını belirtirken, bu hafta Aksaray deplasmanında da galip gelmek ve üst sıralara tırmanmak istediklerini kaydetti.



Başkan Kayral, "Takımımız grubun güçlü ekiplerinden ve her takımı yenecek kalitededir. Biz yeni yönetim olarak mesaimizi kulübümüzün başarısı için harcıyoruz ve Şanlıurfa'yı temsil eden takımımızın şampiyon olarak üst lige tırmanması için elimizden geleni yapacağız. İnşallah pazar günü de Aksaray'da iyi bir oyunla galip gelmek istiyoruz" diye konuştu. - ŞANLIURFA