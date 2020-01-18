Karaköprü Belediyespor tek attı üç aldı - Son Dakika
Son Dakika Spor Karaköprü Belediyespor tek attı üç aldı - Son Dakika Spor

Karaköprü Belediyespor tek attı üç aldı

6 saat önce

TFF 3. Lig temsilcisi Karbel Karaköprü Belediyespor yeni yönetimiyle çıktığı ilk maçta 24 Anagold Erzincanspor'u 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Karaköprü Belediyespor tek attı üç aldı, System.String[]

TFF 3. Lig temsilcisi Karbel Karaköprü Belediyespor yeni yönetimiyle çıktığı ilk maçta 24 Anagold Erzincanspor'u 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.


TFF 3. Lig 1. Grupta mücadele eden Karbel Karaköprü Belediyespor 19. Hafta maçında 24 Anagold Erzincanspor ile karşı karşıya geldi. Kırmızı siyahlı ekip yeni yönetimiyle çıktığı ilk maçta rakibini Emre Okur'un 16. Dakikada attığı golle 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Karşılaşmayı Karbel Karaköprü Belediyespor'un yeni Kulüp Başkanı Ahmet Kenan Kayral ve yönetim kurulu üyeleri de tribünden takip ederken, maç sonu yöneticiler futbolcular galibiyeti birlikte kutladı. Maça ev sahibi Karbel Karaköprü Belediyespor baskılı başlarken, 16. Dakikada gelişen organize atakta yeni transfer Yasin Reis'in ortasında golcü futbolcu Emre Okur kafa vuruşuyla topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. Rakip 24 Anagold Erzincanspor beraberlik golü için geliştirdiği ataklar sonuçsuz kalınca ilk yarı Karaköprü Belediyespor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıda da her iki takım gol üretmek için ataklar geliştirse de Karaköprü Belediyespor kalecisi Erşen Çilingir kritik kurtarışlarıyla kalesini gole kapattı. İkinci devrede gol sesi çıkmayınca Karbel Karaköprü Belediyespor maçı 1-0 kazarak 3 puanın sahibi oldu ve 19. Haftada 29 puana ulaştı.


Maç sonunda futbolcular galibiyeti taraftarla kutlarken, soyunma odasında da büyük sevinç yaşandı. - ŞANLIURFA

Türkiye Futbol Federasyonu, Karaköprü, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 04:51 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Erdoğan'dan İmamoğlu'na zehir zemberek sözler! Su ve süt üzerinden vurdu
Menajer Domenico, Ricardo Rodriguez transferini bitiriyor Dortmund'un Augsburg'u 5-3 yendiği maçta Haaland, 3 gol attı Cenk Tosun'un golü 3 puana yetmedi!

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2020 23:03:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Karaköprü Belediyespor tek attı üç aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]