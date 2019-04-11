Son Dakika Haberleri: Karaköprü Belediyespor Telafi Peşinde

Karaköprü Belediyespor Telafi Peşinde

1 saat önce

Karbel Karaköprü Belediyespor TFF 3. ligde 31. hafta maçında konuk edeceği Ergene Velimeşespor maçının hazırlıklarını sürdürürken, bu maçı kazanarak son 2 hafta aldığı mağlubiyetleri telafi ettirmeyi hedefliyor.

Karaköprü Belediyespor Telafi Peşinde, System.String[]
Karbel Karaköprü Belediyespor TFF 3. ligde 31. hafta maçında konuk edeceği Ergene Velimeşespor maçının hazırlıklarını sürdürürken, bu maçı kazanarak son 2 hafta aldığı mağlubiyetleri telafi ettirmeyi hedefliyor.

TFF 3. lig 1. grupta mücadele eden Şanlıurfa temsilcisi Karbel Karaköprü Belediyespor ligde 31. hafta maçında pazar günü sahasında konuk edeceği Ergene Velimeşespor maçının hazırlıklarını tesislerinde yaptığı idmanla sürdürdü. Kırmızı siyahlı ekip bu maçta alacağı galibiyetle ligde son 2 haftada alınan mağlubiyetleri telafi etmeyi amaçlıyor. Kırmızı siyahlı ekip Teknik Direktör Hüseyin Dağ yönetiminde gerçekleşen idmanda kondisyon ve güç çalışması yaparken, idmanın son bölümünde taktik çalıştı.

Karbel Karaköprü Belediyespor'un Pazar günü Ergene Velimeşespor ile Karaköprü Faruk Çelik Stadyumunda oynayacağı maç saat 15.00'te başlayacak ve maçı Mersin Bölgesi hakemi Ali Rıza Altunbakır yönetecek. - ŞANLIURFA
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 03:08 Kaynak: İHA
Şanlıurfa, Türkiye Futbol Federasyonu, Ergene, Karaköprü, Spor
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