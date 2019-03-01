Karaköprü Belediyespor Üç Puanı Tek Golle Aldı
1 saat önce
Karbel Karaköprü Belediyespor ligin 24. Hafta maçında sahasında Artvin Hopaspor'u 1-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.
Karbel Karaköprü
Belediyespor ligin 24. Hafta maçında sahasında Artvin
Hopaspor'u 1-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.
Karbel Karaköprü Belediyespor TFF
3. Lig 1. Grupta 24. Hafta maçında Artvin Hopaspor ile karşı karşıya geldi. Karaköprü Belediyesi Faruk Çelik
Stadında oynanan karşılaşmayı Karbel Karaköprü Belediyespor 68. Dakikada Emre Demir
'in attığı golle 1-0 kazanarak önemli bir üç puanı hanesine yazdırdı.
Bu sonuçla Karaköprü Belediyespor puanını 32'ye çıkararak 7. sıraya yerleşirken, Artvin Hopaspor 27 puanda kaldı. - ŞANLIURFA
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 06:58 Kaynak: İHA
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