Son Dakika Haberleri: Karaköprü Belediyespor zirve yarışını sürdürüyor
Son Dakika Spor Haber

Karaköprü Belediyespor zirve yarışını sürdürüyor

9 dakika önce

Karbel Karaköprü Belediyespor sahasında Çatalcaspor'u 1-0 mağlup ederek puanını 13'e çıkardı.

Karaköprü Belediyespor zirve yarışını sürdürüyor, System.String[]

Karbel Karaköprü Belediyespor sahasında Çatalcaspor'u 1-0 mağlup ederek puanını 13'e çıkardı.


Şanlıurfa temsilcisi Karbel Karaköprü Belediyespor ligin 5. haftasında zorlu rakibi Çatalcaspor'u sahasında Gökdeniz Varol'un 44. Dakikada kaydettiği golle 1-0 mağlup etti. Kırmızı siyahlı ekip 5 haftada 4 galibiyet 1 beraberlik alarak puanını 13'e çıkardı ve çıkışını sürdürdü.


Maça iki takım da kontrollü başlarken ev sahibi Karaköprü Belediyespor topa daha fazla sahip olan ve pozisyon bulan takım oldu. İlk yarının son anlarında savunmanın arkasına iyi bir koşu yapan ve kaleciyle karşı karşıya kalan Gökdeniz Varol topu ağlara göndererek devreye gitmeden takımını 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu sonuçla tamamlandı. İkinci yarıda da her iki takım pozisyonlar bulurken, Çatalcaspor ataklarında Karaköprü Belediyespor kalecisi Erşen Çilingir kalesini gole kapattı. İkinci yarıda her iki takım da gol bulamazken, maç Karbel Karaköprü Belediyespor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.


Bu sonuçla Karaköprü ekibi puanını 13'e yükselterek zirveyi Serik Belediyespor ve Artvin Hopaspor ile paylaştı. Karaköprü Belediyespor gelecek hafta Yomraspor deplasmanına gidecek. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Karaköprü, Spor

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 10:46 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Deprem uzmanı Ersoy: Artçılar 1 ay daha devam edebilir
Off-Road Türkiye Şampiyonası 3. ayak yarışları nefes kesti Bu mesleği yapanlar 55 yaşını zor görüyor 3 bacaklı buzağıya 'protez bacak' isteği

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.9.2019 10:55:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karaköprü Belediyespor zirve yarışını sürdürüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]