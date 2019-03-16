Son Dakika Haberleri: Karaköprü'de 'Çanakkale Sargı Yeri' Oyunu Sahnelendi

Karaköprü'de 'Çanakkale Sargı Yeri' Oyunu Sahnelendi

1 saat önce

Karaköprü Belediyesi tarafından 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Haftası nedeniyle Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün yaptığı etkinlikle 'Çanakkale sargı yeri, bir direniş ve diriliş öyküsü' adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Karaköprü'de 'Çanakkale Sargı Yeri' Oyunu Sahnelendi, System.String[]
Karaköprü Belediyesi tarafından 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Haftası nedeniyle Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün yaptığı etkinlikle 'Çanakkale sargı yeri, bir direniş ve diriliş öyküsü' adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Karaköprü Belediyesi 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Haftası nedeniyle bir tiyatro oyunu etkinliği gerçekleştirdi. 'Çanakkale sargı yeri, bir direniş ve diriliş öyküsü' isimli tiyatro oyununa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Oyunda bir komutanın arkadaşına yazdığı mektupla Çanakkale'de yazılmış olan destanı anlatması konu alınırken, canlandırmalar ve çello eşliğinde söylenen Çanakkale türküleri büyük beğeni topladı.

Karaköprü'de Yönetici Akademisi Sürekli Eğitim Merkezi Konferans Salonu'ndaki tiyatro gösterisinin ardından Karaköprü Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Aslan İstanbul'dan gelen tiyatro ekibini tebrik ederken, günün anısına oyunun yazar ve yönetmeni Hasan Özaşlamacı'ya plaket takdim etti. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 05:26 Kaynak: İHA

Çanakkale, Karaköprü, Yaşam
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