Son Dakika Haberleri: Karaköprü'de çok amaçlı salon hizmete sunuldu
Son Dakika Yaşam Karaköprü'de çok amaçlı salon hizmete sunuldu

Karaköprü'de çok amaçlı salon hizmete sunuldu

56 dakika önce

Karaköprü Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan çok amaçlı salon ve muhtar evinin açılışı yapılarak hizmete sunuldu.

Karaköprü'de çok amaçlı salon hizmete sunuldu, System.String[]

Karaköprü Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan çok amaçlı salon ve muhtar evinin açılışı yapılarak hizmete sunuldu.


Karaköprü Belediyesi ilçeye yeni yatırımlar yapmaya devam ediyor. İlçenin Doğukent Mahallesi'ne de çok amaçlı salon ve muhtarın vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmesi için muhtar evinin de yapımı tamamlanarak hizmete sunuldu. Açılışa Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Vali Yardımcısı ve Karaköprü Kaymakamı Ufuk Akıl, AK Parti Karaköprü İlçe Başkanı Sait Ağan, belediye meclis üyeleri ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşti.


Açılışta konuşan Baydilli, "Kırsal mahallelerimizin çoğuna çok amaçlı salon ve muhtar evi yaptık, merkezdeki her mahalleye de çok amaçlı salon kazandırma sözü vermiştik. Doğukent mahallemizde de çok amaçlı salonumuzun yapımını tamamladık bugün de vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Bunun hemen yanında yine muhtar evimizi de tamamladık ve muhtarımızın hizmetine sunduk. Çok amaçlı salonumuz taziye evi olarak da kullanılabilecek ancak sadece taziyelerde değil toplantı, nişan, etkinlik gibi farklı programlarda hizmet edecektir. Doğukent mahallemize hayırlı olsun" diye konuştu.


Konuşmaların ardından çok amaçlı salonun ve muhtar evinin açılışları dualarla gerçekleştirildi. - ŞANLIURFA

Metin Baydilli, Şanlıurfa, Karaköprü, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 05:15 Kaynak: İHA
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