Karaköprü'de Engelsiz Park'ın yapım çalışmalarında sona gelindi - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesindeki Engelsiz Park'ın yapım çalışmalarında sona gelindi.



Karaköprü'de Engelsiz Park'ın yapımında sona gelinirken, engelli vatandaşların rahatlıkla zaman geçirebilecekleri şekilde tasarlanan parkın çalışmalarında sona gelinerek hizmete hazır hale getirildi. Atakent Mahallesinde 5 bin metrekare alan üzerine yapılan parkta engelli vatandaşların rahatlıkla kullanabileceği şekilde oyun grupları, oturma grupları ve spor aletleri yer alıyor. Ayrıca parkın içerisinde engelli eğitim ve konferans salonu da engelli vatandaşlara hizmet verecek.



Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, "Engelli kardeşlerimizin hayata tutunmaları, hayatın her alanında yer almaları için her zaman onların yanında ve hizmetindeyiz. Bu doğrultuda Atakent Mahallemizde engelli kardeşlerimiz için 5 bin metrekare alan üzerine bir engelli parkı inşa ettik. Hizmete girecek olan bu parkımızın içerisinde eğitim salonu, oyun grupları, oturma grupları ve konferans salonumuz bulunuyor. Bu parkımızda her şey engelli kardeşlerimizin rahatlığına yönelik dizayn edildi. Parkımız Karaköprü'müze ve engelli vatandaşlarımıza hayırlı olsun" diye konuştu.



Atakent Mahalle Muhtarı Hasan Gümük de mahallelerinde engelli vatandaşlar için yapılan parktan dolayı Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'ye teşekkür etti. - ŞANLIURFA