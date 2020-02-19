Karaköprü'de geleceğin basketbolcuları yetişiyor - Son Dakika
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Karaköprü'de geleceğin basketbolcuları yetişiyor

13 dakika önce

Karaköprü Belediyesi bünyesinde oluşturulan kursta geleceğin basketbolcuları yetiştiriliyor.

Karaköprü'de geleceğin basketbolcuları yetişiyor, System.String[]

Karaköprü Belediyesi bünyesinde oluşturulan kursta geleceğin basketbolcuları yetiştiriliyor.


Karaköprü Belediyesi Çadır Gençlik Merkezinde düzenlenen kursta geleceğin basketbolcuları yetişiyor. Çankaya Mahallesi'ndeki spor tesislerine gelen çocuklar, uzman eğitmenler gözetiminde sağlık içinde spor yapmanın keyfini yaşıyor.


Çadır Gençlik merkezi bünyesinde açılan basketbol kursunda gençler yoğun ilgi gösteriyor. Hafta içi verilen kursa 8-14 yaş aralığındaki toplam 100 öğrenci katılıyor. Kursa katılan çocuklara da uzman eğitmenler tarafından temel basketbol eğitimi kapsamında basketbol kuralları, top tutma, top sürme, pas atma, turnike ve şut çalışmaları gibi eğitimler veriliyor.


Kurslara katılan çocuklar ise, boş vakitlerini sporla değerlendirmelerinden son derece memnun olduklarını belirterek, böyle bir imkanı sağlamasından dolayı başta Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'ye teşekkür etti. - ŞANLIURFA

basketbol, Karaköprü, Çankaya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 01:51 Kaynak: İHA
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