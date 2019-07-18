Son Dakika Haberleri: Karaköprü'de gençler yuvada kaldı
Son Dakika Spor Haber

Karaköprü'de gençler yuvada kaldı

1 saat önce

TFF 3. Lig temsilcisi Karbel Karaköprü Belediyespor, genç futbolcuları Vedat Yeşilkaya ve Ali Sabuncu ile sözleşme yenileyerek kadroda tuttu.

Karaköprü'de gençler yuvada kaldı, System.String[]
TFF 3. Lig temsilcisi Karbel Karaköprü Belediyespor, genç futbolcuları Vedat Yeşilkaya ve Ali Sabuncu ile sözleşme yenileyerek kadroda tuttu.

Karbel Karaköprü Belediyespor yeni sezon kadro planlamasında iç ve dış transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kırmızı siyahlı ekip iç transferde genç futbolcuları Vedat Yeşilkaya ve Ali Sabuncu ile sözleşme yeniledi.

Takımın altyapısından yetişen 19 yaşındaki Vedat Yeşilkaya Karaköprü Belediyespor ile BAL liginde şampiyonluk yaşarken, 23 yaşındaki Ali Sabuncu da 2 yıldır takımda forma giyiyor. Sabuncu geçen yıl 20 maçta takımın formasını giyerken performansıyla dikkat çekti.

Karaköprü Belediyespor Kulüp Başkanı Mustafa Aslan ve yönetim kurulu transfer çalışmalarını titizlikle sürdürürken, ihtiyaçlar dahilinde gerekli mevkilere yeni transferler yapmak istediklerini aktardı. - ŞANLIURFA
Türkiye Futbol Federasyonu, Karaköprü, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 09:56 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Süper Lig 2019-2020 sezonu fikstürü çekildi! İşte derbi tarihleri Atletico Madrid, Trippier transferini resmen açıkladı Galatasaray'ın yeni transferi Seri, İstanbul'a geldi Fikret Orman'dan Arda Turan açıklaması!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.7.2019 11:43:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karaköprü'de gençler yuvada kaldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]