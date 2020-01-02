Karaköprü'de 'heba etme hibe et' kampanyası - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Karaköprü'de 'heba etme hibe et' kampanyası - Son Dakika

Karaköprü'de 'heba etme hibe et' kampanyası

6 saat önce

Karaköprü Belediyesi 'heba etme hibe et' yardım kampanyası başlatarak, vatandaşlardan evde kullanmadıkları mobilya, araç ve gereçleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere bağışlamalarını istedi.

Karaköprü'de 'heba etme hibe et' kampanyası, System.String[]

Karaköprü Belediyesi 'heba etme hibe et' yardım kampanyası başlatarak, vatandaşlardan evde kullanmadıkları mobilya, araç ve gereçleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere bağışlamalarını istedi.


Karaköprü Belediyesi sosyal sorumluluk faaliyetleri kapsamında yeni bir yardım kampanyası başlatarak, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardımcı olacak. 'İhtiyacın yoksa as, varsa al' kampanyasının ardımdan 'heba etme hibe et' kampanyası başlatarak vatandaşların evde kullanmadığı ve kullanılabilir durumda olan ev eşyalarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için bağış olarak alacak.


Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, 'İhtiyacın varsa al yoksa as' kampanyasıyla 3,5 yıldır ihtiyaç sahibi vatandaşlara giyecek yardımı yaptıklarını ve binlerce ihtiyaç sahibi vatandaşın bu kampanyadan yararlandığını belirterek, "Heba etme hibe et kampanyasıyla da evlerinde halısı, koltuğu olmayan vatandaşlara hayırsever vatandaşların katkılarıyla yardımcı olacağız. Birbirimize yardımcı olmamız, ihtiyacı olan vatandaşlara yardım elimizi uzatmamız gerekiyor. Biz Karaköprü Belediyesi olarak elimizden geldiğince ihtiyacı olan vatandaşlarımıza yardım ediyoruz ancak hayırsever vatandaşlarımızın ihtiyaç sahiplerine ulaşması için de aracı oluyoruz" diye konuştu.


Karaköprü Belediyesi'nin 3,5 yıldır devam ettirdiği 'İhtiyacın varsa al yoksa as' kampanyasında da vatandaşlar kıyafet ve ayakkabı yardımı yaparak ihtiyaç sahiplerinin giyimine yardımcı oluyor. - ŞANLIURFA

Karaköprü, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 12:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ayder Yaylası'nda tatilciler, kar altında horon keyfi yaptı
İstanbulluları heyecanlandıran kar yağışı yüksek kesimlerde başladı Şehit Eren Bülbül, doğum gününde unutulmadı 105 yaşındaki Seyit dede uzun yaşamın sırrını anlattı

Son Dakika Haberleri
19:17 Vicdansız sürücü çarptı kaçtı - Son Dakika Haber
19:16 Edremit'te polis operasyonla aranan 4 kişiyi yakaladı - Son Dakika Haber
19:14 Ghosn'un kaçmasına yardım ettiği iddia edilen 7 Türk hakkında ek gözaltı süresi verildi - Son Dakika Haber
19:11 Yılbaşında ölümle sonuçlanan 'görüntülü uyuşturucu pazarlığına' 2 tutuklama - Son Dakika Haber
19:06 Balat'ta işe giden kadını taciz eden şüpheli Halil P. hakkında iddianame hazırlandı. - Son Dakika Haber
18:54 Hafter'in "Türk askerini sınırınızda bulacaksınız" diyerek Sisi'den destek istediği iddia edildi - Son Dakika Haber
18:30 TBMM'de kabul edilen Libya tezkeresine ilk tepki Mısır'dan geldi - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2020 19:25:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Karaköprü'de 'heba etme hibe et' kampanyası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]