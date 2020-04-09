Karaköprü'de hem dezenfekte hem de ilaçlama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Korona virüs ile mücadelesini sürdüren Karaköprü Belediyesi, haşere ve sineklere karşı ilaçlama çalışmalarına da devam ediyor.



Dünyayı etkisi altına alan korona virüse karşı seferberlik halinde mücadelesine devam eden Karaköprü Belediyesi ilaçlama ekibi bir yandan dezenfekte çalışması yaparken diğer taraftan da haşere ile mücadelesini sürdürüyor. Ekipler, mahallelerde sırt pompalarıyla kara sinek, sivrisinek, haşere ve larvaların artmasını engellemek için her tarafta ilaçlama çalışması yapıyor.



Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli korona virüs ile mücadelede seferberlik halinde olduklarını ancak vatandaşların sivrisinek ve haşerelerden dolayı sıkıntı yaşamaması için ilaçlama çalışmalarını da sürdürdüklerini dile getirdi. - ŞANLIURFA