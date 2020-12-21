Karaköprü'de kadınlar için spor salonu imkanı

Karaköprü Belediyesi kadınların sağlıklı yaşam adına rahatça spor yapabilmeleri için çadır spor merkezinde spor salonu imkanı sunuyor.

Karaköprü Belediyesi ilçedeki kadınların sağlıklı yaşam için spor yapmalarını sağlamak adına pandemi nedeniyle faaliyetlerine ara verilen çadır gençlik ve spor merkezini spor salonuna çevirerek hizmete sundu. Çankaya Mahallesinde bulunan çadır gençlik ve spor merkezinde tamamen ücretsiz olarak sunulan spor salonu hizmetiyle kadınlar pazartesi, çarşamba ve cuma günleri olmak üzere haftada üç gün spor yapma imkanı buluyor.

Sabah ve öğleden sonra seansları şeklinde yapılan çalışmalarda kadınlara eğitmen eşliğinde pilates, fitness, aerobik, step ve zumba çalışmaları yaptırılıyor. Sabah 10.30 ve 11.30 ile öğleden sonra 13.30 ve 14.30 saatleri arasında kadınlar spor salonunda sağlıklı yaşam için spor yapabilecek.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, pandemi döneminde çadır gençlik merkezinin hizmet veremediğini hatırlatarak bunu fırsata çevirmek ve kadınlara spor hizmeti sunmak için orayı spor merkezine çevirdiklerini kaydederek,, "Biz tüm vatandaşlarımıza daha iyi nasıl hizmet sunabiliriz diye düşünüyoruz. Bu anlamda ilçede çalışan veya ev hanımı kadınlar için sağlıklı yaşam adına çadır gençlik merkezimizi değerlendirdik ve spor salonuna çevirdik. Burada hanımlar ücretsiz olarak hoca eşliğinde spor yapabilecekler. İlçemizdeki hanımlara spor salonumuz hayırlı, uğurlu olsun" diye konuştu.

Spor salonu ile ilgili bilgi almak isteyen vatandaşların 444 9 657 numaralı beyaz masa biriminden bilgi alabilecekleri belirtildi. - ŞANLIURFA