Karaköprü'de kırsaldaki kadınlara pozitif ayrımcılık - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karaköprü'de kırsaldaki kadınlara pozitif ayrımcılık - Son Dakika

Karaköprü'de kırsaldaki kadınlara pozitif ayrımcılık

6 saat önce

Karaköprü Belediyesinin, GAP Bölge Kalkınma İdaresi ve Sanayi Teknoloji Bakanlığı iş birliğiyle yaptığı 'Maharetli hanım eller' projesiyle yapımına başlanan halı dokuma merkezinde çalışmalar sona yaklaştı.

Karaköprü'de kırsaldaki kadınlara pozitif ayrımcılık, System.String[]

Karaköprü Belediyesinin, GAP Bölge Kalkınma İdaresi ve Sanayi Teknoloji Bakanlığı iş birliğiyle yaptığı 'Maharetli hanım eller' projesiyle yapımına başlanan halı dokuma merkezinde çalışmalar sona yaklaştı.


Karaköprü Belediyesi, kırsal mahallelerde yaşayan kadınlar için halı dokuma merkezi yapıyor. Çalışmaların sona geldiği halı dokuma merkezlerinin açılması ile birlikte kırsaldaki kadınlar hem boş zamanlarını değerlendirecek hem de aile bütçelerine katkıda bulunmuş olacaklar.


Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'nin girişimleriyle gerçekleştirilen projede özellikle dezavantajlı kesimlerin ve kadınların çalışması, üretim yapması hedefleniyor. Kuruluşlardan gelen hibe ile yapılan halı dokuma merkezinde Akziyaret kırsal mahallesindeki kadınlar halı dokuyup satışını gerçekleştirecek.


İnşaat çalışmaları devam eden halı dokuma merkezinin en kısa sürede bitirilerek hizmete açılması hedefleniyor. Akziyaret kırsal mahallesindeki vatandaşlar halı dokuma merkezinin mahallelerinde yapılmasını sağlayan Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'ye teşekkür etti. - ŞANLIURFA

Metin Baydilli, Karaköprü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 12:19 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bakan Pakdemirli'den 15 bin kişiye istihdam müjdesi
Yunan Dışişleri Bakanlığı'ndan Mevlüt Çavuşoğlu'na yanıt: Lozan'ı okumak kafi 12 yıl hapis cezası olan eski belediye başkanı, sahte kimlikle yakalandı Dolgu yaptıran genç kızın dudakları şişince doktoruna 250 bin TL'lik dava açtı

Son Dakika Haberleri
17:41 Ezgi Pekel'in ilk albümünün ilk klibi "Deliyim" yayınlandı
17:41 Gezi Parkı davasında karar çıktı! İşte detaylar
17:17 Göl manzaralı kayak keyfi ara vermiyor
17:09 Olaylı evlilikte flaş gelişme! Berk Oktay ile Merve Şarapçıoğlu boşandı
17:09 26. Saraybosna Film Festivali'nin jüri başkanı Oscar ödüllü Michel Hazanavicius oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2020 18:49:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Karaköprü'de kırsaldaki kadınlara pozitif ayrımcılık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]