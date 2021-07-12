Karaköprü'de kurban satış ve kesim yerleri belirlendi - Son Dakika

Karaköprü Belediyesi vatandaşların Kurban Bayramı öncesi ilçedeki kurban kesim ve satış yerlerini belirledi.

Kurban Bayramı'nda vatandaşların daha rahat ve hijyenik ortamda kurbanlarını kesmeleri için Karaköprü Belediyesi, kurban kesim ve kurban satış yerlerini belirledi.

Kurban kesim yerleri şöyle açıklandı:

"Batıkent Mahallesi Fuar Merkezi karşısı, Karşıyaka Mahallesi 4002. Sokak Çevik Kuvvet Bölgesi Kazancı Bedih Parkı karşısı kapalı Pazar alanı, Ali Baba (Merkez) Mahallesi 5052. Sokak Karaköprü Belediyesi Hamamı üstü kapalı semt pazarı alanı, Doğukent Mahallesi, 1232. Sokak Kapalı semt pazarı alanı (İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Karşısı), Şenevler Mahallesi 6132. Sokak 1 ve 2 nolu Kapalı semt pazarı alanı, Akpiyar Mahallesi 4003. Sokak Kapalı Cumartesi semt pazarı alanı, Çankaya Mahallesi 2007. Sokak M. Hafız Bulvarı üzeri kapalı semt pazarı alanı, Akpiyar Mahallesi 4052. Sokak Narlı İlk Öğretim Okulu arkası Çarşamba pazarı yeri, Seyrantepe (Toki-Maşuk) Mahallesi 8165. Sokak Piri Reis İl Öğretim Okulu arkası Semt pazarı alanı, Narlıkuyu Mahallesi 1142 Sokak Kapalı semt pazarı alanı, Atakent Mahallesi 6089. Mehmet Güneş Lisesi arkası Kapalı semt pazarı alanı, Esentepe Cumartesi semt pazarı alanı oldu." - ŞANLIURFA