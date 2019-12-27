Karaköprü'de mahalle muhtarlarının sorunları görüşüldü - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Karaköprü'de mahalle muhtarlarının sorunları görüşüldü - Son Dakika

Karaköprü'de mahalle muhtarlarının sorunları görüşüldü

6 saat önce

Karaköprü Belediyesi ile Karaköprü Kaymakamlığı ortaklığında gerçekleştirilen toplantıda ilçedeki mahalle muhtarlarının mahalleleri adına talepleri ve sorunları görüşüldü.

Karaköprü'de mahalle muhtarlarının sorunları görüşüldü, System.String[]

Karaköprü Belediyesi ile Karaköprü Kaymakamlığı ortaklığında gerçekleştirilen toplantıda ilçedeki mahalle muhtarlarının mahalleleri adına talepleri ve sorunları görüşüldü.


Karaköprü'de sorunların çözümü için Karaköprü Belediyesi ve Karaköprü Kaymakamlığı koordineli olarak çalışmalarını sürdürüyor. Karaköprü'de 100 mahalle muhtarının katılımıyla gerçekleştirilen istişare toplantısında muhtarlar mahalleleri adına taleplerini iletti. Programda muhtarlara talep formları dağıtılarak talepleri yazılı olarak alınırken, muhtarların soruları da yanıtlandı.


Programda bir konuşma yapan Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, "Kaymakamımıza da sizlerle bir araya gelme konusunda önerisi ve katılımı için teşekkür ediyorum. Biz gerek milletvekillerimizle gerek kaymakamımızla gerekse de meclis üyelerimizle birlikte sizlerin sorunlarını çözmek, merkez ve kırsal mahallelerimize hizmet etmek için çalışıyoruz. Çalışmalarımız maddi imkanımız el verdiğince, gücümü nispetinde devam ediyor, inşallah size verdiğimiz sözleri bir bir yerine getireceğiz. Bu toplantıya katılımından dolayı tüm muhtarlarıma çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.


Karaköprü İlçe Kaymakamı Ufuk Akıl da birlik ve beraberlik içerisinde sorunların çözümü için belediye ve milletvekilleri ile koordineli bir çalışmada olduklarını söyledi. Kaymakam Akıl, "Karaköprü'nün geleceği için harika bir uyum içerisinde çalışıyoruz. Ben şahidim gerek vekilimiz gerekse başkanımız Ankara'da Karaköprü'ye kaynak bulmaya ve proje üretmeye çalışıyorlar. İnşallah 2020 yılında da bu hizmetlerimizi artırarak sürdürmek için muhtarlarımızla birlikte uyum içerisinde hizmet edeceğiz" diye konuştu.


Toplantıya ev sahibi olan Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'nin yanı sıra AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Karaköprü İlçe Kaymakamı Ufuk Akıl, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, Karaköprü ilçe mülki idare amirleri ile muhtarlar katıldı. - ŞANLIURFA

Metin Baydilli, Şanlıurfa, Ufuk AKIL, Karaköprü, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 02:54 Kaynak: İHA
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