Karaköprü'de minik öğrenciler hünerlerini sergiledi - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Karaköprü'de minik öğrenciler hünerlerini sergiledi - Son Dakika

Karaköprü'de minik öğrenciler hünerlerini sergiledi

6 saat önce

Karaköprü'de yarıyıl tatilinde açılan kurslarda minikler hünerlerini sergiledi.

Karaköprü'de minik öğrenciler hünerlerini sergiledi, System.String[]

Karaköprü'de yarıyıl tatilinde açılan kurslarda minikler hünerlerini sergiledi. Kurslara katılan öğrencilere sertifika ve hediyeler verildi.


Karaköprü Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yarıyıl tatilinin değerlendirilmesi için açılan kurslara katılan çocukların 10 günlük kurs süresinde öğrendikleriyle yaptıkları ürünler sergilendi.


Kültür merkezinde düzenlenen miniklerin sergisine, Karaköprü Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Aslan, Kurs eğitmenleri, öğrenciler ve aileleri katıldı. Başkan Yardımcısı Aslan, kurstan mezun olan miniklere katılım belgesi ve çeşitli hediyeler verirken, çocukların hünerlerini sergiledikleri ürünleri inceledi. Sergi ziyaretinin ardından Başkan Yardımcısı Mustafa Aslan, Stem ve Kodlama merkezinden kurs gören minik öğrencileri ziyaret ederek sertifikalarını taktim etti.


Karaköprü Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Aslan yaptığı açıklamada, "Öğrencilerimizin yarıyıl tatilini dolu dolu geçirmeleri için kültür müdürlüğümüzün bünyesinden kurslar açtık. Bugünde öğrencilerimize kursu bitirdikleri için sertifikalarını taktim ettik. Karaköprü Belediyesi olarak çocuklarımızı seviyoruz. Onlar bizim geleceğimizdir. Bizlere bu imkanı sunan Karaköprü Belediye Başkanımız Metin Baydilli'ye teşekkür ediyoruz. Çocuklarımıza ve velilerimize bu kurslara ilgi gösterdikleri için, eğitimcilerimize de çocuklara bu kısa sürede güzel şeyler öğrettikleri için teşekkür ediyorum" dedi.


Karaköprü Belediyesi kurslarına katılan minik öğrencilerde, yarıyıl tatilini kitap okuyarak, resim çizerek geçirdiklerini söyledi. - ŞANLIURFA

Mustafa Aslan, Karaköprü, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 03:47 Kaynak: İHA
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