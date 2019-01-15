Son Dakika Haberleri: Karaköprü'de Öğrencilere Stem Eğitimi Verilecek

Karaköprü'de Öğrencilere Stem Eğitimi Verilecek

1 saat önce

Karaköprü Beleyesi tarafından açılan stem ve bilim merkezinde öğrencilerin yarı yıl tatilini değerlendirmeleri için ortaokul ve lise öğrencileri için stem ve robotik kodlama kursu açılıyor.

Karaköprü'de Öğrencilere Stem Eğitimi Verilecek, System.String[]
Karaköprü Beleyesi tarafından açılan stem ve bilim merkezinde öğrencilerin yarı yıl tatilini değerlendirmeleri için ortaokul ve lise öğrencileri için stem ve robotik kodlama kursu açılıyor.

Karaköprü Belediyesi tarafından açılan ve Karaköprü Kaymakamlığı ile Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından desteklenen stem ve bilim merkezinde gençlere geleceğim mesleklerinden olan stem ve robotik kodlama eğitimi veriliyor. Açılan kurslarda gençler bilimle tanışırken, kodlama ve robotik tasarım öğrenerek geleceğin mühendisleri olma yolunda ilk adımı atıyorlar.

Okulların yarı yıl tatiline girmesiyle birlikte Karaköprü Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünde açılan stem ve robotik kodlama kursunda ortaokul ve lise öğrencilerine eğitim verilecek.

21 Ocak'ta başlayacak olan eğitimler için öğrencilerin online başvuru yapması gerekiyor. Kurslara katılmak isteyen öğrenciler 444 9 657 numaralı Karaköprü Belediyesi Beyaz Masa biriminden bilgi alabilecek.

Stem ve robotik kodlama kursuna katılan öğrencilere android uygulama geliştirme, drone yapımı, kodlama, temel elektronik, robotik, 3D tasarım ve 3D üretim eğitimleri alacak. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:59 Kaynak: İHA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Karaköprü, Güncel
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