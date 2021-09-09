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Karaköprü'de okul kantinlerinde pandemi denetimi - Son Dakika

Karaköprü'de okul kantinlerinde pandemi denetimi

09.09.2021 13:35
Karaköprü'de okul kantinlerinde pandemi denetimi, System.String[]

Karaköprü Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, eğitim-öğretim sezonunun açılmasıyla birlikte okul kantinlerinde hijyen ve sağlıklı gıda satışı denetimleri sürdürüyor.

Karaköprü Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, eğitim-öğretim sezonunun açılmasıyla birlikte okul kantinlerinde hijyen ve sağlıklı gıda satışı denetimleri sürdürüyor.

2021-2022 Eğitim-Öğretim yılının başlamasıyla birlikte Karaköprü Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri ilçe genelindeki ilk, orta ve lise düzeyindeki okullarda bulunan kantinler ile yemekhanelerde sıkı denetimlere başladı. Geleceğin teminatı olan öğrencilerin sağlığına önem veren Karaköprü Belediyesi, okul kantinlerini denetleyerek öğrencilerin sağlıklı besinler tüketmesi için kantincileri uyarıyor. Kantinlerde gazlı içecek, kızartma ve cips satışı yapanlara idari yaptırım uygulayan zabıta ekipleri, ürünlerin son kullanma tarihi ve hijyen denetimi de yaptı. Ayrıca yemekhane hizmeti verilen okullardaki yemekhaneler ve mutfakları da denetlenerek sağlıklı bir şekilde yemek hizmeti verilmesi için gerekli uyarılar yapılıyor Kantincilere satılmaması gereken ürünler, kantinde olması gereken hijyen ve ürünlerin son kullanma tarihinin kontrol edilmesiyle ilgili bilgi veren ekipler, kurallara uyan kantinlere teşekkür etti.

Zabıta ekipleri, özellikle COVİD- 19 pandemisi nedeniyle teneffüslerde kantin görevlilerinin yığılma oluşmasını engellemesi ve hijyene dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulundu. - ŞANLIURFA

Karaköprü'de okul kantinlerinde pandemi denetimi
Karaköprü'de okul kantinlerinde pandemi denetimi
Karaköprü'de okul kantinlerinde pandemi denetimi
Karaköprü'de okul kantinlerinde pandemi denetimi
Karaköprü'de okul kantinlerinde pandemi denetimi

Zabıta Müdürlüğü, Karaköprü, Zabıta, Okul, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Karaköprü'de okul kantinlerinde pandemi denetimi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karaköprü'de okul kantinlerinde pandemi denetimi - Son Dakika
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