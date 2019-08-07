Son Dakika Haberleri: Karaköprü'de oyuncak müzesi ilgi görüyor
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Karaköprü'de oyuncak müzesi ilgi görüyor

1 saat önce

Karaköprü Belediyesi tarafından Şanlıurfa'da bir ilk olarak açılan oyun ve oyuncak müzesi küçük misafirlerini ağırlamaya devam ederken, çocuklar müzede oyuncaklar ve çizgi film kahramanlarının maketleriyle eğleniyor.

Karaköprü'de oyuncak müzesi ilgi görüyor, System.String[]
Karaköprü Belediyesi tarafından Şanlıurfa'da bir ilk olarak açılan oyun ve oyuncak müzesi küçük misafirlerini ağırlamaya devam ederken, çocuklar müzede oyuncaklar ve çizgi film kahramanlarının maketleriyle eğleniyor.

Karaköprü Belediyesi'nin çocuklara hizmeti olan Şanlıurfa Oyun ve Oyuncak Müzesi çocukların yoğun ilgisini görüyor. Şenevler Mahallesi'nde bulunan müzeyi ziyaret eden minikler hem geçmişten günümüze çeşit çeşit oyuncakları inceliyor hem de çizgi film kahramanlarının maketleriyle eğleniyorlar.

Oyuncak müzesinde eğlendiklerini belirten çocuklar, burada güzel zaman geçirdiklerini ve birbirinden güzel oyuncaklar gördüklerini dile getirdiler. Öğretmenleri ve veliler de çocuklar için böyle bir yeri ilçeye kazandıran Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'ye teşekkür ettiler. Şanlıurfa Oyun ve Oyuncak Müzesi pazartesi günleri hariç haftanın 6 günü çocukların ve vatandaşların ziyaretine açık tutuluyor. - ŞANLIURFA
Şanlıurfa, Karaköprü, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 09:59 Kaynak: İHA
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