Karaköprü'de parklar çocuklar için hazırlanıyor - Son Dakika

Covit-19 normalleşme süreci kapsamında 13 Mayıs Çarşamba günü sokağa çıkacak olan 0-14 yaş grubu çocuklar için Karaköprü Belediyesi ilçedeki tüm parklarda dezenfekte çalışması başlattı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında bir süredir evden çıkamayan çocuklar için 13 Mayıs Çarşamba günü sokağa çıkma izni gelmesi üzerine Karaköprü Belediyesi çocukların hijyenik bir ortamda oyun oynayabilmesi için çalışma başlattı. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'nin talimatıyla ilçedeki parklarda sokağa çıkacak çocukların hijyenik bir ortamda zaman geçirmesi için dezenfekte ve hijyen çalışması gerçekleştirildi. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen dezenfekte çalışmasında çocukların parklarda temas edebileceği, kullanacağı oyun grupları ve banklar dezenfekte edilerek mikroplardan arındırıldı. Baydilli, "Sayın cumhurbaşkanımızın açıkladığı normalleşme süreci kapsamında uzun süredir evde olan 0-14 yaş grubu çocuklarımıza çarşamba günü dışarı çıkma izni verildi. Biz de çocuklarımızın dışarıda daha temiz ve hijyenik ortamda oyun oynayabilmesi için ilçedeki parklarımızda bir dezenfekte çalışması gerçekleştirdik. Ebeveynler olarak çocuklarımız bizim için çok değerlidir, onların sağlığı ve mutluluğu her şeyden önce gelir. Karaköprü'deki ailelerin gönül rahatlığıyla çocuklarını parka götürmesi için bu çalışmayı gerçekleştirdik" diye konuştu.

Karaköprü Belediyesi dezenfekte ekibi tarafından ilçedeki ana caddelerde ve ara sokaklarda dezenfekte, yıkama çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. - ŞANLIURFA