Son Dakika Haberleri: Karaköprü'de sağlık ve hijyen denetimi
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Karaköprü'de sağlık ve hijyen denetimi

7 saat önce

Karaköprü Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri ilçe genelinde bulunan market, fırın, kasap ve manavlarda hijyen, sağlık ve ürünlerin son kullanma tarihlerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Karaköprü'de sağlık ve hijyen denetimi, System.String[]

Karaköprü Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri ilçe genelinde bulunan market, fırın, kasap ve manavlarda hijyen, sağlık ve ürünlerin son kullanma tarihlerine yönelik denetim gerçekleştirdi.


Karaköprü Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri ilçe genelinde bulunan işletmelerde denetimlerini sıklıkla sürdürüyor. Vatandaşların sağlığını korumak için ilçedeki market, kasap, manav ve fırın gibi işletmelerde hijyen ve ürünlerin son kullanma tarihlerine yönelik denetim gerçekleştiren zabıta ekipleri, denetlemeler sırasında kurallara uymayan işyerlerine ihtar ve cezai işlem uygulandı.


Özellikle halkın en yoğun şekilde hizmet aldığı marketler ve fırınlar üzerinde denetimlerini sıklaştıran zabıta ekipleri, işyerlerindeki ürünleri ve depolarını kontrol etti. Denetimler sırasında ürünlerin son kullanma tarihlerini kontrol eden ekipler, fırınlarda da ekmekleri tartarak gramajlarını teyit ettiler.


Uygunsuz şekilde çalışma yapan işletmeler hakkında işlem yapan ekipler, halkın daha sağlıklı ürünler tüketmesi için denetimlerin aralıksız bir şekilde devam edeceklerini kaydettiler. - ŞANLIURFA

Karaköprü, Zabıta, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 10:25 Kaynak: İHA
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