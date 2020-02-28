Karaköprü'de şehitler için bayrak dağıtıldı - Son Dakika
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Karaköprü'de şehitler için bayrak dağıtıldı

6 saat önce

Karaköprü Belediyesi, Suriye'nin İdlip kentinde şehit düşen Mehmetçikler için esnaf ve vatandaşlara Türk bayrağı dağıttı.

Karaköprü'de şehitler için bayrak dağıtıldı, System.String[]

Karaköprü Belediyesi, Suriye'nin İdlip kentinde şehit düşen Mehmetçikler için esnaf ve vatandaşlara Türk bayrağı dağıttı.


Suriye'nin İdlip kentinde rejim güçlerinin düzenlediği hava saldırısı sonucu 33 Mehmetçik şehit oldu. Şanlıurfa'nın Karaköprü Belediyesi, şehitler ve askerlere destek için vatandaşlara Türk bayrağı dağıttı.


Karaköprü Belediyesine bağlı Zabıta ekipleri tarafından ev ve işyerlerine asılmak üzere bin adet Türk bayrağı dağıtılırken, vatandaşlar ve esnaflar aldıkları Türk bayraklarını ev ve işyerlerine astı.


Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, "Mübarek bir gecede hainler tarafından düzenlenen saldırıda 33 Mehmetçiğimiz şehit düştü. Öncelikle Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Hainler beklemediğimiz bir dönemde saldırı gerçekleştirerek kahraman Mehmetçiklerimizi şehit etmişlerdir. Yapılan bu hain saldırıyı şiddetle kınıyor, bu mübarek günde bu saldırıyı gerçekleştirenleri Allah'a havale ediyorum. Bunlara en güzel cevabımızı millet olarak birlik ve beraberliğimizi ortaya koyarak vereceğiz. Bu acılı günümüzde en güzel cevabımızı dağıtılan Türk Bayraklarını evlerimize ve işyerlerimize asarak göstereceğiz" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Karaköprü, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 01:52 Kaynak: İHA
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