Son Dakika Haberleri: Karaköprü'de semt pazarı hizmete sunuluyor
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Karaköprü'de semt pazarı hizmete sunuluyor

1 saat önce

Karaköprü Belediyesi tarafından Esentepe Mahallesi'nde vatandaşların talebi üzerine yapılan semt pazarının yapımı tamamlanarak vatandaşlara hizmet vermeye hazır hale getirildi.

Karaköprü'de semt pazarı hizmete sunuluyor, System.String[]
Karaköprü Belediyesi tarafından Esentepe Mahallesi'nde vatandaşların talebi üzerine yapılan semt pazarının yapımı tamamlanarak vatandaşlara hizmet vermeye hazır hale getirildi.

Karaköprü Belediyesi ilçede vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak adına yeni hizmetler kazandırmaya devam ediyor. Esentepe Mahallesinde vatandaşların talebi üzerine Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'nin talimatıyla yapımına başlanan semt pazarı tamamlanarak vatandaşların hizmetine hazır hale getirildi.

Baydilli, Esentepe'de yaptıkları gezilerde ve muhtarın talebi doğrultusunda burada bir semt pazarı yaptıklarını belirterek, "Esentepe'deki vatandaşlarımıza söz verdik ve çok şükür sözümüzü tuttuk. Semt pazarımız cumartesi günleri kurulacak ve Esentepe'deki vatandaşlarımız buradan faydalanabilecek. İnşallah önümüzdeki cumartesi günü bu pazarın açılışını da beraber yapıp halkımızın hizmetine sunacağız" diye konuştu.

Esentepe Mahallesinde İMKB İlkokulu ve Türk Telekom Ortaokulu yanında kurulan semt pazarının açılışı 13 Temmuz 2019 Cumartesi günü saat 17.00'de Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'nin katılımıyla gerçekleştirilecek. - ŞANLIURFA
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 02:15 Kaynak: İHA
Esentepe Mahallesi, Karaköprü, Yaşam
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