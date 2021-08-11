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Karaköprü'de serinlemek isteyenler gençlere havuz daveti - Son Dakika

Karaköprü'de serinlemek isteyenler gençlere havuz daveti

11.08.2021 13:18
Karaköprü'de serinlemek isteyenler gençlere havuz daveti, System.String[]

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, belediyenin sosyal tesislerinde vatandaşların hizmetine açılan yüzme havuzunu ziyaret ederken, tüm gençleri serinlemeleri ve eğlenmeleri için havuza davet ettiKaraköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli vatandaşların yüzme havuzu taleplerine karşılık...

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, belediyenin sosyal tesislerinde vatandaşların hizmetine açılan yüzme havuzunu ziyaret ederken, tüm gençleri serinlemeleri ve eğlenmeleri için havuza davet etti

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli vatandaşların yüzme havuzu taleplerine karşılık olarak eksiği karşılamak için bakımlarını yaparak hizmete açtıkları havuzu ziyaret ederek havuza giren gençlerle buluştu. Açıldığı günden beri vatandaşlardan yoğun ilgi gören havuzda inceleme yapan Baydilli, havuza giren gençlerle bir süre sohbet ederek havuzla ilgili taleplerini dinledi.

Baydilli, "Havaların çok sıcak olması nedeniyle Atakent mahallemizde bulunan havuzumuzu hizmete açtık ve bugün de gelip görmek istedik. Gençleri serinlemek için kanala değil daha güvenli olan havuzlarımıza bekliyorum. Biz sosyal belediyecilik faaliyetleri kapsamında vatandaşlarımızın bu tür taleplerini yerine getirmek için çalışıyoruz. Buraya gelen, havuzlarımızda serinleyen tüm gençlerimize, vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Atakent Mahallesi mesire alanında buluna Karaköprü Belediyesi sosyal tesislerindeki yüzme havuzu 10.00-19.00 saatleri arasında hizmet veriyor. - ŞANLIURFA

Karaköprü'de serinlemek isteyenler gençlere havuz daveti
Karaköprü'de serinlemek isteyenler gençlere havuz daveti
Karaköprü'de serinlemek isteyenler gençlere havuz daveti
Karaköprü'de serinlemek isteyenler gençlere havuz daveti

Metin Baydilli, Karaköprü, Yüzme, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Karaköprü'de serinlemek isteyenler gençlere havuz daveti - Son Dakika


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