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Karaköprü'de yaz kursları başlıyor

31 dakika önce

Karaköprü Belediyesi 2018-2019 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle çocukların tatili değerlendirmesi için yaz kursları açıyor.

Karaköprü'de yaz kursları başlıyor, System.String[]
Karaköprü Belediyesi 2018-2019 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle çocukların tatili değerlendirmesi için yaz kursları açıyor. Özellikle gençleri bilimle buluşturan stem yani robotik kodlama kursu büyük ilgi görüyor.

Karaköprü Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde yaz tatiline giren çocuklar için kurslar açılacak. Stem yani robotik kodlama, Kuran'ı Kerim ve gitar kursları ile öğrencilerin yaz döneminde zamanını dolu dolu geçirip öğrenmesi amaçlanırken, özellikle gençlerin bilimle buluştuğu stem kursuna büyük ilgi gösteriliyor.

Kurslara başvurular devam ederken, kursların 8 Temmuz Pazartesi günü başlayacağı öğrenildi. Stem kursuna ortaokul ve lise öğrencileri başvurabilirken, gitar kursuna 12 yaş üzeri çocuklar ile Kuranı Kerim kursuna da 7-12 yaş arası çocukların başvurabileceği belirtildi.

Başvurular ve kurslar Diyarbakır yolu üzerindeki Mustafa Direkli Cami altında bulunan Karaköprü Belediyesi Kültür Merkezinde yapılabilecek. - ŞANLIURFA
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 12:01 Kaynak: İHA
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