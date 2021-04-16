Karaköprü'de yeni yollar açılıyor - Son Dakika

Karaköprü'de yeni yollar açılıyor

16.04.2021 15:20
Karaköprü'de yeni yollar açılıyor, System.String[]

Karaköprü'nün toplu konut ve yapılaşma bölgesi olan Seyrantepe Mahallesinde ihtiyacı gidermek ve trafiği rahatlatmak için yeni yollar açılıyor.

Karaköprü'nün toplu konut ve yapılaşma bölgesi olan Seyrantepe Mahallesinde ihtiyacı gidermek ve trafiği rahatlatmak için yeni yollar açılıyor.

İmara açılan alanlarda ulaşımı rahatlatmak için Karaköprü Belediyesi Fen işleri Müdürlüğüne bağlı ekipler yeni yollar açarak vatandaşların hizmetine sunuyor. 2020 yılı büyüme oranıyla Şanlıurfa'nın en büyük, Türkiye'de de 6'ncı sıradaki ilçesi konumunda olan Karaköprü'de ihtiyacı karşılamak için yeni yollar açılıyor. İlçenin en hızlı gelişen ve toplu konut bölgesi olan yerlerinden Seyrantepe Mahallesinde ortaya çıkan yol ihtiyacını gidermek ve vatandaşların mağdur olmaması için Fen İşleri ekipleri uygun olan yerlerde yeni yollar açarak ilçeye kazandırıyor.

Vatandaşa en iyi hizmeti sunmak için çalıştıkları söyleyen Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Seyrantepe Mahallesinin adeta küçük Karaköprü gibi hızla büyüdüğüne dikkat çekerek, burada yaşayan vatandaşlara hizmet etme adına yoğun mesai harcadıklarını ifade etti.

Fen işleri ekiplerinin ilçe genelinde gerek yol açma gerekse kilitli parke döşeme anlamında çalışmalarını tüm hızıyla sürdürdüğünü söyleyen Başkan Baydilli, " Karaköprü ilçemiz her sene önemli bir büyüme kat ediyor ve sürekli nüfusunu katlıyor. 'Yol medeniyettir' anlayışıyla ilk günden beri bir seferberlik içerisindeyiz çünkü sürekli yeni yol ihtiyacı doğuyor. Seyrantepe Mahallemiz de hızlı yapılaşmasıyla yol ihtiyacı olan mahallelerimizin başında geliyor. Buraya neredeyse her hafta yeni bir yol açıyoruz. Bunun dışında Batıkent, Doğukent ve Güllübağ mahallelerimizde de yol açma çalışmalarımız program dahilinde devam ediyor" diye konuştu.

Ayrıca Başkan Baydilli yoğun bir tempoda çalışarak ilçeye yeni yollar kazandıran fen işleri ekiplerine teşekkür etti. - ŞANLIURFA

Karaköprü'de yeni yollar açılıyor
Karaköprü'de yeni yollar açılıyor
Karaköprü'de yeni yollar açılıyor
Karaköprü'de yeni yollar açılıyor

Karaköprü, Şanlıurfa, Hisarcık, konut, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Karaköprü'de yeni yollar açılıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor Trabzonspor, Roma'nın yıldız sağ beki Peres ile üç yıllık anlaşmaya vardı Trabzonspor, Roma'nın yıldız sağ beki Peres ile üç yıllık anlaşmaya vardı Dua etmek için aile mezarlığına giden baba, kayıp oğlunun cansız bedenini buldu Dua etmek için aile mezarlığına giden baba, kayıp oğlunun cansız bedenini buldu Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi Belediye'den örnek hareket! Tüm alışverişlerini ilçe esnafından yapıyorlar Belediye'den örnek hareket! Tüm alışverişlerini ilçe esnafından yapıyorlar Son dakika! Erdoğan'dan KKTC'nin Kur'an kurslarını kapatmasına tepki: Bu yanlıştan dönün, dönmezseniz farklı adımlar atacağız Son dakika! Erdoğan'dan KKTC'nin Kur'an kurslarını kapatmasına tepki: Bu yanlıştan dönün, dönmezseniz farklı adımlar atacağız

Son Dakika Haberleri
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:43 Dua etmek için aile mezarlığına giden baba, kayıp oğlunun cansız bedenini buldu
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi         
16:35
Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı         
16:29
Fas Kraliyet Hava Kuvvetleri, Türkiye'den 13 adet Bayraktar TB2 SİHA sipariş etti Fas Kraliyet Hava Kuvvetleri, Türkiye'den 13 adet Bayraktar TB2 SİHA sipariş etti         
16:22
Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü         
16:09
Çocuklar Duymasın'ın Orçun'u Alp Eren Khamis kocaman oldu! Gururlandıran haberini Zeyno Günenç verdi Çocuklar Duymasın'ın Orçun'u Alp Eren Khamis kocaman oldu! Gururlandıran haberini Zeyno Günenç verdi         
15:46
Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı         
15:40
Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı         
15:28
Galatasaray paylaşımı yapan Emre Çolak'ın Karagümrük'le yolları ayrıldı Galatasaray paylaşımı yapan Emre Çolak'ın Karagümrük'le yolları ayrıldı         
14:54
Türk mühendislerin ürettiği elyaf, koronavirüsü yüzde 97,48 etkisiz hale getiriyor Türk mühendislerin ürettiği elyaf, koronavirüsü yüzde 97,48 etkisiz hale getiriyor         
12:56
Görenler hemen ihbar etti! Kan sızan kamyonetin içinden köpek maması için toplanan sakatat çıktı Görenler hemen ihbar etti! Kan sızan kamyonetin içinden köpek maması için toplanan sakatat çıktı         
12:46
Genç kadın, araba hırsızını tazyikli suyla etkisiz hale getirdi! Şaşkına dönen hırsız yakalandı Genç kadın, araba hırsızını tazyikli suyla etkisiz hale getirdi! Şaşkına dönen hırsız yakalandı         
12:17
Selin Ciğerci'den çocuk açıklaması: Evlat edinmek için başvuruları yaptı Selin Ciğerci'den çocuk açıklaması: Evlat edinmek için başvuruları yaptı         
12:00
Son Dakika! Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin de bulunduğu uçak arıza nedeniyle acil iniş yaptı Son Dakika! Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin de bulunduğu uçak arıza nedeniyle acil iniş yaptı         
11:46
Görüntü Türkiye'nin tatil cennetinden! 4 yıldır bu rezalete dur diyen çıkmadı Görüntü Türkiye'nin tatil cennetinden! 4 yıldır bu rezalete dur diyen çıkmadı         
10:59
Erdoğan sinyali vermişti! Vaka sayıları düşmezse Ramazan Bayramı'nda 9 günlük tam kapanma gündemde Erdoğan sinyali vermişti! Vaka sayıları düşmezse Ramazan Bayramı'nda 9 günlük tam kapanma gündemde         
10:47
Kerem Alışık, üzerinde babasının fotoğrafını gördüğü tırın peşine düştü Kerem Alışık, üzerinde babasının fotoğrafını gördüğü tırın peşine düştü         
07:46
Hemcinsiyle aşk yaşayan Senem Kuyucuoğlu, ilişkisi hakkında konuştu Hemcinsiyle aşk yaşayan Senem Kuyucuoğlu, ilişkisi hakkında konuştu         
20:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2021 16:42:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Karaköprü'de yeni yollar açılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei