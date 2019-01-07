Karaköprü'de Yılın İlk Meclis Toplantısı Yapıldı
1 saat önce
Karaköprü Belediyesi 2019 yılının ilk meclis toplantısının 1. oturumunu Karaköprü Belediye Başkanvekili Bekir Sıtkı Akyol'un başkanlığında gerçekleştirdi.
Karaköprü
Belediyesi 2019 yılının ilk meclis toplantısının 1. oturumunu Karaköprü Belediye Başkanvekili Bekir Sıtkı Akyol'un başkanlığında gerçekleştirdi.
Karaköprü Belediyesi 2019 yılının ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi. Meclis toplantısının 1. oturumunu Karaköprü Belediyesi Meclis Başkanvekili Bekir Sıtkı Akyol yönetirken, gerçekleşen oturumda meclisin toplanma günleri, saatleri ve aylık toplantı gün sayısı karara bağlandı. Yılın ilk meclis toplantısında ayrıca denetim komisyonu üyeleri gizli oylamayla seçilirken, toplantıda verilen soru önergelerinin ilgili komisyonlara havalesi oy birliğiyle yapıldı.
Karaköprü Belediye Meclis Toplantısı yarın yapılacak 2. oturum ile devam edecek. - ŞANLIURFA
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 04:15 Kaynak: İHA
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