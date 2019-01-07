Son Dakika Haberleri: Karaköprü'de Yılın İlk Meclis Toplantısı Yapıldı

Karaköprü'de Yılın İlk Meclis Toplantısı Yapıldı

1 saat önce

Karaköprü Belediyesi 2019 yılının ilk meclis toplantısının 1. oturumunu Karaköprü Belediye Başkanvekili Bekir Sıtkı Akyol'un başkanlığında gerçekleştirdi.

Karaköprü'de Yılın İlk Meclis Toplantısı Yapıldı, System.String[]
Karaköprü Belediyesi 2019 yılının ilk meclis toplantısının 1. oturumunu Karaköprü Belediye Başkanvekili Bekir Sıtkı Akyol'un başkanlığında gerçekleştirdi.

Karaköprü Belediyesi 2019 yılının ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi. Meclis toplantısının 1. oturumunu Karaköprü Belediyesi Meclis Başkanvekili Bekir Sıtkı Akyol yönetirken, gerçekleşen oturumda meclisin toplanma günleri, saatleri ve aylık toplantı gün sayısı karara bağlandı. Yılın ilk meclis toplantısında ayrıca denetim komisyonu üyeleri gizli oylamayla seçilirken, toplantıda verilen soru önergelerinin ilgili komisyonlara havalesi oy birliğiyle yapıldı.

Karaköprü Belediye Meclis Toplantısı yarın yapılacak 2. oturum ile devam edecek. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 04:15 Kaynak: İHA

meclis başkanvekili, Karaköprü, Yaşam
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