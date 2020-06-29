Karaköprü'de zabıta ekiplerinden korona virüs denetimi - Son Dakika

Karaköprü'de zabıta ekiplerinden korona virüs denetimi

Karaköprü'de zabıta ekipleri korona virüs tedbirleri kapsamında ilçe genelinde kapsamlı denetimlerini sürdürüyor.

Karaköprü'de zabıta ekipleri korona virüs tedbirleri kapsamında ilçe genelinde kapsamlı denetimlerini sürdürüyor.

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Karaköprü Belediyesine bağlı zabıta ekipleri vatandaşların yoğun olarak kullandığı fırın, unlu mamuller market ve güzellik salonlarında maske ve hijyen denetimi gerçekleştirdi. Denetimler kapsamında, fırın ve unlu mamullerinde gramaj ve hijyen denetimi yapan Zabıta ekipleri, maskesi bulunmayan esnafa maske dağıtımı yaparak maske ve eldiven kullanılması konusunda esnafa uyarılarda bulundu. Korona virüs salgının en önemli belirtileri arasında yer alan yüksek ateş konusunda da zabıta ekipleri fırın, unlu mamulleri, market ve güzellik salonlarında görev yapan tüm elemanların ateşlerini ölçtü.


Kurallara uymayan işletmeler hakkında cezai işlem yapan zabıta ekipleri, halkın yoğun olarak kullandığı fırın ve unlu mamullerinde halk sağlığını korumak adına denetimleri sıkılaştırdıklarını bildirdi. - ŞANLIURFA

Koronavirüs, Karaköprü, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 12:45 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Karaköprü'de zabıta ekiplerinden korona virüs denetimi - Son Dakika

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