Karaköprü'deki camilerde korona virüs önlemi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karaköprü'deki camilerde korona virüs önlemi - Son Dakika

Karaköprü'deki camilerde korona virüs önlemi

7 saat önce

Şanlıurfa'nın Karaköprü İlçe Belediyesi dünyayı etkisi altına alan korona virüsüne karşı önlemlerini arttırdı.

Karaköprü'deki camilerde korona virüs önlemi, System.String[]

Şanlıurfa'nın Karaköprü İlçe Belediyesi dünyayı etkisi altına alan korona virüsüne karşı önlemlerini arttırdı. Ekipler Cuma Namazı öncesi ilçede bulunan tüm camilerde dezenfekte çalışması yaptı.


Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede dünyanın pek çok ülkesinde yayılan korona virüsüne karşı Karaköprü Belediyesi Cuma Namazı öncesi ilçedeki tüm cami ve ibadethaneleri ilaçlayarak dezenfekte çalışması yaptı. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, "Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan korona virüsünün, ülkemizde de pozitif sonuç veren vakanın tespitinden sonra Belediye olarak acil önlem aldık" dedi. Halkımızın sağlığı için alınması gereken tüm önlemleri aldıklarını ifade eden Başkan Metin Baydilli, "Ekiplerimiz ilçe genelinde ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Cuma namazı öncesi ekiplerimiz tarafından tüm camilerimizde dezenfekte çalışması yaptı. Camilerimizin yanında ekiplerimiz halkımızın yoğun olarak kullandıkları bölgelerde de dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor" diye konuştu.


Başkan Baydilli vatandaşların, tedbir olarak tüm yapılan uyarıları dikkate almalarını ve korunmak için neler yapılması gerektiği konusundaki bilgilendirme yazılarını mutlaka okumaları ve resmi kaynaklar dışındaki asılsız bilgilere itibar edilmemesi yönünde uyardı. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Karaköprü, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 01:38 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Evde kılınabilir uyarısına rağmen vatandaşlar cuma namazında camileri doldurdu
Barcelona, korona virüs nedeniyle tüm faaliyetlerini durdurdu! Cuma namazında koronavirüs hutbesi: Bu virüs Allah'tan gelen bir nimet Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cuma namazı sırasında termal kameralı önlem!

Son Dakika Haberleri
20:38 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yaptı...
20:38 Antalya'da 8 yıl önce ortadan kaybolan kadının öldürülüp gömülmesi
20:37 Avrupa uçuşlarına korona virüs engeli
20:37 Adana Sanayi Odası Başkanı Kıvanç: " Haksızlık yapan firmalara ak ettikleri cezaları vereceğiz"
20:36 Yunanistan'da 73 yeni korona vakası

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 20:38:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Karaköprü'deki camilerde korona virüs önlemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]