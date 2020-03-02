Karaköprü'den Bahar Kalkanı Harekatına destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karaköprü'den Bahar Kalkanı Harekatına destek - Son Dakika

Karaköprü'den Bahar Kalkanı Harekatına destek

6 saat önce

Karaköprü Belediye Meclisi Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin İdlib kentinde başlatılan Bahar Kalkanı harekatına destek verdi.

Karaköprü'den Bahar Kalkanı Harekatına destek, System.String[]

Karaköprü Belediye Meclisi Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin İdlib kentinde başlatılan Bahar Kalkanı harekatına destek verdi.


Karaköprü Belediye Meclisi 2020 yılının Mart ayı meclis toplantısının ilk oturumunda Meclis toplantısı öncesi konuşan Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçleri tarafından düzenlenen hain saldırıda şehit olan Mehmetçiklere rahmet diledi.


Mehmetçiğin barış götürmek için Suriye'de olduğunu aktaran Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, "Haberlerden duyuyoruz. Bizim orada ne işimiz var sorusu gündeme geliyor. Türkiye, Suriye'nin petrolüne, topraklarına ya da sermayesine göz dikmemiş. Eğer bugün Türkiye, Suriye'de bulunuyorsa orada daha fazla kan akmasın daha fazla Müslüman ölmesin diye bulunuyor. Bir tarafta Suriye'ye silah taşıyanlar varken biz burada onlara ilaç, ekmek gibi temel gıda maddeleri gönderiyoruz. Türkiye'nin orada ne işi var diye sorgulanıyor. Biz Müslümanlar ve ezilen halklar için oradayız. Bu ülke kurulurken ecdadımız şehit verdi. Urfa kurtuluş mücadelesinde de şehit verildi. Çanakkale'de de verildi. Bugün olsa yine şehit vereceğiz. Güçlü bir Türkiye, Güçlü bir devlet ve Güçlü bir orduyla birlikte yeri geldiğinde zalimlere dur diyebiliyoruz" diye konuştu.


Meclis toplantısının ardından AK Parti ve Saadet Partisinin meclis üyeleri bir araya gelerek Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin İdlib kentinde başlatılan Bahar Kalkanı harekatına destek verdi. - ŞANLIURFA

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Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 06:55 Kaynak: İHA
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