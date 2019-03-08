Son Dakika Haberleri: Karaköprü Gençlerinin Bileği Bükülmüyor

Karaköprü Gençlerinin Bileği Bükülmüyor

51 dakika önce

Karaköprü Belediyespor'un Bilek Güreşi Takımı sporcuları Türkiye Milli takım Avrupa ve Dünya Şampiyonaları seçmelerinde 3 altın ve toplamda 17 madalya kazandı.

Karaköprü Gençlerinin Bileği Bükülmüyor, System.String[]
Karaköprü Belediyespor'un Bilek Güreşi Takımı sporcuları Türkiye Milli takım Avrupa ve Dünya Şampiyonaları seçmelerinde 3 altın ve toplamda 17 madalya kazandı.

3-7 Mart tarihleri arasında Antalya-Kemer'de düzenlenen Bilek Güreşi milli takım seçmelerinde Şanlıurfa'yı temsil eden Karaköprü Belediyespor Bilek Güreşi takımı toplamda 17 madalya alarak tarihi bir başarıya imza attı. Karaköprü Belediyespor Bilek Güreşi takımı seçmelerde 3 altın, 7 gümüş ve 7 bronz madalya alarak toplamda 17 madalya ile 3. Sırada yer aldı. Bilek Güreşi Antrenörü Şehmus Gültekin Avrupa ve Dünya Şampiyonalarına sporcu göndermek adına önemli başarılara imza attıklarını belirterek, desteklerinden dolayı Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'ye teşekkür etti. Antrenör Gültekin, "Başta Karaköprü Belediye Başkanımız Metin Baydili olmak üzere Karaköprü Belediyespor Kulüp Başkanımız Mustafa Aslan ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü İbrahim Halil Alp'a katkılarından ötürü Bilek Güreşi Federasyonu adına teşekkür ediyorum. Maçlar sonunda 17 madalya ve 3. lük kupasıyla döndük" diye konuştu. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 12:41 Kaynak: İHA

Türkiye, Avrupa, Karaköprü, Spor
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