Karaköprü gözünü Kızılcabölük'e dikti

Cumartesi günü Yomra spor'u 1-0 yenerek zirve takibini sürdüren Şanlıurfa temsilcisi Karaköprü Belediyespor, Çarşamba günü deplasmanda oynayacağı Kızılcabölük maçının hazırlıklarını sürdürüyor.



TFF 3. Ligde mücadele eden Şanlıurfa temsilcisi Karbel Karaköprü Belediyespor 19 Şubat 2020 Çarşamba günü oynayacağı Kızılcabölük maçının hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor. Yenice spor tesislerinde Teknik Direktör İhsan Karabulut yönetiminde çalışmalarını aralıksız sürdüren Kırmızı siyahlı ekip, zorlu Denizli deplasmanından puan ve puanlarla dönmenin hesaplarını yapıyor. Karaköprü Belediyespor Teknik Direktörü İhsan Karabulut, Yomraspor karşısında hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını belirtti. Karabulut, "Yomraspor maçını unuttuk. Çarşamba günü oynayacağımız Kızılcabölük maçına odaklandık. Futbolcularımın Yomraspor karşısındaki dirençli mücadeleleri beni mutlu etti. İnşallah Kızılcabölük karşısında da aynı dirençle sahada olup Şanlıurfa'mıza güzel sonuçlarla döneceğiz" dedi. - ŞANLIURFA