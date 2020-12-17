Karaköprü kırsalı sentetik çim sahaya kavuştu - Son Dakika

Karaköprü kırsalı sentetik çim sahaya kavuştu

17.12.2020 16:03
Karaköprü kırsalı sentetik çim sahaya kavuştu, System.String[]

Karaköprü Belediyesi tarafından kırsaldaki gençlerin spor yapabilmeleri adına temeli atılan sentetik çim sahanın yapımı tamamlanarak hizmetine sunuldu.

Karaköprü Belediyesi tarafından kırsaldaki gençlerin spor yapabilmeleri adına temeli atılan sentetik çim sahanın yapımı tamamlanarak hizmetine sunuldu.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli gençliğe ve spora yatırım yapmak için kırsaldaki gençleri sporla buluşturmaya devam ediyor. İlçeye bağlı Büyük Kargılı kırsal mahallesinde geçtiğimiz aylarda temeli atılan sentetik çim sahanın yapımı tamamlanarak kırsal mahalledeki gençlerin ve çocukların hizmetine sunuldu.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli kırsalda hizmetlerini sürdürdüklerini belirterek özellikle gençlere önem verdikleri için gençliğe yatırım yaptıklarını kaydetti. Baydilli, "Gençlerimiz bizim göz bebeğimiz ve gelecek umudumuzdur. Gençlere ve gençliğe yönelik hizmetlerimiz her zaman devam edecektir. Kırsaldaki gençlerimizin spor yapabilecekleri alan oluşturmak adına sentetik çim sahalar yapıyoruz. Büyük Kargılı mahallemizdeki sahamızın da temelini atmıştık ve kısa sürede bitirerek gençlerimizin hizmetine sunduk. Pandemi döneminde köy ortamında çocuklar daha sağlıklı bir şekilde bu sahamızda spor yapabilecek, oyun oynayabilecekler. Sentetik çim sahamız mahallemizdeki ve burayı kullanacak olan çevre mahallelerdeki gençlere hayırlı olsun" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Karaköprü kırsalı sentetik çim sahaya kavuştu
Karaköprü kırsalı sentetik çim sahaya kavuştu

Metin Baydilli, Karaköprü, Yatırım, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Karaköprü kırsalı sentetik çim sahaya kavuştu - Son Dakika Spor


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