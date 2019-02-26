Son Dakika Haberleri: Karaköprü Kırsalında Çocuklar Oyun Parkına Kavuşuyor

Karaköprü Kırsalında Çocuklar Oyun Parkına Kavuşuyor

46 dakika önce

Şanlıurfa Karaköprü İlçe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından ilçedeki kırsal mahallelerde yaşayan çocuklar için kırsaldaki okulların bahçesine oyun grupları yerleştirilerek çocukların oyun parklarında eğlenmeleri sağlanıyor.

Karaköprü Kırsalında Çocuklar Oyun Parkına Kavuşuyor, System.String[]
Şanlıurfa Karaköprü İlçe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından ilçedeki kırsal mahallelerde yaşayan çocuklar için kırsaldaki okulların bahçesine oyun grupları yerleştirilerek çocukların oyun parklarında eğlenmeleri sağlanıyor.

Kırsal mahalleleri merkezden ayırmadan hizmet götüren Karaköprü belediyesi kırsaldaki çocukların oyun parklarında oynayabilmeleri için kırsaldaki okullara çocuk oyun grupları yerleştiriyor. Park ve bahçeler müdürlüğü ekipleri kırsal mahallelerde toplu taşımalı eğitimin olduğu okullardan başlayarak tüm okullara çocuk oyun grubu kazandırırken, öncelikle anaokulu ve ilkokullara oyun grupları yerleştirilerek çocukların oynamaları sağlanıyor. Çocukların güvenli bir şekilde oyun oynayabilecekleri şekilde dizayn edilen oyun gruplarında herhangi bir sıkıntı oluşmaması için yumuşak zemin, çevre düzenlemesi yapılıyor. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli kırsal mahallelere önem verdiklerini ve burada yaşayan çocukların da oyun oynayabilmesi için en uygun ortam olarak okul bahçelerine oyun grupları yerleştirdiklerini dile getirdi.

Baydilli, "Kırsaldaki vatandaşlarımız hizmetin en iyisini hak ediyor. Biz de göreve geldiğimizden beri kırsalda gerek yol gerek çok amaçlı salon gerekse gençler için sentetik sahalar yaptık. Kırsaldaki çocuklarımız için de toplu taşımalı eğitimin olduğu okullardan başlayarak tüm kırsal okullarına yapılacak şekilde çocuk oyun grupları yerleştiriyoruz. Buradaki çocuklarımızın oyun oynarken yaşayacağı mutluluk bizim için her şeye değer bir durumdur. İnşallah yeni dönemde de kırsalımıza yatırım yapmaya, hizmet götürmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Karaköprü Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından daha önce çocuk oyun grubu yapılan kırsal mahallelerdeki okullarda bulunan oyun gruplarının durumuna göre onarım ve yenileme çalışması yapılıyor. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 02:23 Kaynak: İHA

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